Без неожиданностей не обошлось.
Расплачивались явно не родственники.
Актрисе пришлось во всем признаться.
Артисты гребут деньги лопатой.
Худрук Московского театра Олега Табакова поставил под сомнение умственные способности голливудской звезды.
Составлен топ-10 лидеров общественного мнения.
Актриса с семьей давно уже проживает в Америке.
Журналист считает такое требование абсурдным.
Мария Машкова с семьей проживает сейчас в США.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре шуткой отреагировал на просьбу своего советника Владимира Толстого поддержать цирковых артистов в период пандемии коронавируса. Глава государства пошутил на тему происхождения коронавируса.
Владимир Машков продолжает кадровые перестановки в «Табакерке», несмотря на недовольство актеров.
Президент России Владимир Путин отметит наградами граждан, которые принимали активное участие в процедурах, связанных с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны и информировании о нем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
В Государственную Думу внесены проекты законов, предусматривающие санкции за призывы и действия по отчуждению территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.
Режиссеру пришлось переделать сценарий ради детей актрисы.
Худрук театра Табакова поддержал представителей нетрадиционной ориентации.
Как оказалось, она устала от ненависти недоброжелателей
Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон, сообщают «Известия».
Дед Мороз исполнил их желания
«Он думает, что каждая мечтает с ним переспать», – считает актриса
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