Все новости / Владимир Машков

Владимир Машков

Общество
Путин пошутил про возникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре шуткой отреагировал на просьбу своего советника Владимира Толстого поддержать цирковых артистов в период пандемии коронавируса. Глава государства пошутил на тему происхождения коронавируса.   
27 окт 2020 18:39
Политика
В России планируют наградить актеров и чиновников за проведение голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин отметит наградами граждан, которые принимали активное участие в процедурах, связанных с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны и информировании о нем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
28 июл 2020 08:42
Политика
В Госдуму внесены законопроекты о штрафах за призывы к отчуждению территорий
В Государственную Думу внесены проекты законов, предусматривающие санкции за призывы и действия по отчуждению территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.
15 июл 2020 13:53
Политика
Путин поддержал запрет отчуждать территории России
Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон, сообщают «Известия».
14 фев 2020 13:30
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