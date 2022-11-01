Владимир Машков

В России планируют наградить актеров и чиновников за проведение голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин отметит наградами граждан, которые принимали активное участие в процедурах, связанных с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны и информировании о нем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.