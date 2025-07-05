«Машка» под запретом: как анекдоты о Павле I стали правдой и почему боялись слова «курносый»

Какие странные указы Павла I вошли в историю и почему?

Судьба императора Павла I — это трагическая история, полная противоречий и неожиданных поворотов. До 42 лет он находился в тени своей матери, Екатерины Великой, а за короткое время своего правления прославился множеством причудливых указов.

Одним из самых необычных стало его стремление изменить сам язык, изъяв из обихода «опасные» слова.

Революция во Франции — личный кошмар императора

Павел Петрович с тревогой следил за событиями Великой Французской революции. Казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты повергла его в шок. Павел был ровесником французского короля и не мог не видеть параллели между их судьбами.

Этот страх и стал причиной многих его действий, направленных на защиту России от революционных идей.

Борьба со словом: как Павел I пытался остановить революцию?

Император принимал меры, которые сегодня кажутся нам странными и нелепыми. Например, был введен запрет на ношение фраков, жилетов и круглых шляп — всего того, что было в моде во Франции.

Также было запрещено ввозить иностранные книги, закрыты частные типографии, ужесточена цензура.

«Гражданин» — слово-враг

Павел I стремился полностью изменить политический лексикон, приблизив его к самодержавному строю.

В указе от 1797 года предписывалось вместо слова «граждане» использовать другие наименования — «жители» или «обыватели». Писать следовало не «гражданин», а «купец», «мещанин» и т.д.

Почему слово «гражданин» было так ненавистно Павлу? Оно означало наделение жителей страны политическими правами, а этого самодержец не мог допустить.

Какие еще слова попали под запрет? Полный список «неблагонадежных» терминов

Запрещены к употреблению без замены были наименования «совет», «клуб», «представители», «общество» — все эти слова воспринимались как угрозы порядку и «благонравию».

Но самым болезненным для аристократии стал запрет на слово «отечество». Вместо него предписывалось говорить «государство». Дворяне восприняли это как унижение и сигнал об ограничении их прав.

Неоднозначная личность: тиран или реформатор?

Ученый-лингвист Владимир Базылев считает, что Павел в первую очередь стремился сделать русский язык более ясным и удобным для использования, «наводя в нем порядок».

Эта точка зрения отчасти подтверждается тем, что Павел указывал на необходимость разъяснять значение слов и предписывал не использовать «заумные» термины, скрывающие некомпетентность чиновников.

Странные замены: что не поддается логике?

Но и в наведении порядка в языке император был непоследовательным.

Так, вместо слова «врач» он предписывал использовать наименование «лекарь», а вот слово «отряд» заменялось на труднопроизносимое «деташемент». Хотя, надо признать, о «деташементах» писал и Петр I в своем «Уставе воинском».

Как пишет «МИР ИСТОРИИ - WOH», некоторые замены и вовсе не поддаются логическому объяснению. Так, исконно славянское слово «стража» заменялось татарским по происхождению словом «караул».

Легенды и анекдоты: как создавался образ Павла I?

Согласно еще одной версии, Павел настолько стремился избавиться от наследия екатерининских времен, что хотел поменять буквально все.

В пользу этой точки зрения говорит тот факт, что одними из первых Павел стал переименовывать топонимы. Полиция, однако, исполняла распоряжения нового царя слишком ретиво. Часто они добавляли запреты уже от себя.

Так, нигде документально не зафиксировано, что именно сам Павел I запрещал бы слова «курносый» или «Машка». Но именно эти запреты чаще всего фигурируют в исторических анекдотах о павловских временах.

Почему слово «Машка» оказалось в опале?

Оно могло бы вызывать неприятную ассоциацию с императрицей Марией Федоровной, которая была супругой Павла и матерью 10 его детей.

Почему боялись слова «курносый»?

Слово «курносый» при императоре старались не произносить, поскольку это намекало бы на не слишком привлекательную внешность монарха. И вообще, обитателям царского двора приходилось взвешивать каждое свое слово, поскольку Павел был крайне вспыльчивым и мнительным.

Правдивы ли анекдоты о Павле I?

История Павла I обросла множеством легенд и анекдотов. Сложно сказать, какие из них правдивы, а какие являются вымыслом.

Однако, несомненно одно: Павел I был неординарной личностью, оставившей яркий след в российской истории. Его попытки изменить язык, как и другие его указы, стали свидетельством его стремления к абсолютной власти и контролю над всеми аспектами жизни в стране.