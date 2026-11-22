Картофельная запеканка с фаршем и сыром: готовится невероятно просто – невозможно остаться голодным

Простое блюдо из остатков продуктов

Картофельная запеканка является популярным блюдом, простым в исполнении даже для начинающих кулинаров. Предлагаем вашему вниманию рецепт запеканки с мясным фаршем и сыром, отличающейся высокими вкусовыми качествами.

Ингредиенты:

Картофель — 1,3 кг;

фарш — 600 г;

лук репчатый — 250 г;

чеснок — 3 зубчика;

яйца — 1 шт.;

сыр — 150 г;

сливочное масло — 50 г;

соль и специи — по вкусу;

растительное масло.

Технология приготовления

Для начала необходимо очистить картофель, нарезать его ломтиками и отварить до готовности.

Мелко нашинкованный лук обжарить до золотистого цвета. Добавить фарш, соль и измельченный чеснок. Обжаривать в течение 5 минут, после чего снять с огня.

Приготовить картофельное пюре. В остывшую массу добавить яйцо.

В форму для запекания выложить 50% пюре, затем слой фарша и оставшуюся часть пюре. Посыпать тертым сыром. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

Фото сгенерировано ИИ

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