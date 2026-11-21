Какие недостатки есть у китайских автомобилей - проверено таксистами

Обычный автомобилист проезжает 100 тысяч километров за несколько лет, но у такси такое расстояние набегает буквально за считанные месяцы. Когда таксопарк возвращает авто в лизинговую компанию, то его сразу приводят в порядок - подкрашивают кузов, делают химчистку салона, из-за чего машина кажется вполне новой.

Проблемы с китайскими авто

После 2022 года перевозчики в России получили опыт с китайскими марками авто - Chery, Geely Coolray, Haval и JAC. Владельцы таксопарков отмечают, что для машин из Китая даже 200 тысяч километров оказались серьезным испытанием. Haval и Geely чаще всего оказывались в нормальном состоянии после такого пробега, но даже их нельзя было сравнить с корейскими авто, на которых получалось смело проезжать 300 тысяч км и более.

Оказалось, что вариатор требовал внимания на китайских авто уже через 15-30 тысяч км. Обычные двигатели держатся дольше - первый ремонт начинается примерно через 150 тысяч км.

Водители нашли мелочи, которые мешают комфортной работе. Среди них стоит выделить зависание мультимедиа, ошибки датчиков, из-за чего приходится тратить драгоценное время, сообщает njcar.ru.

От активной эксплуатации быстро изнашивается подвеска, на кузове может появиться ржавчина. Если автомобилист желает приобрести поддержанный китайский автомобиль, то ему следует узнать, как машина эксплуатировалась в первые годы.

С ремонтом также может возникнуть проблема, так как у многих европейских авто сервисов больше, при этом работа выполняется быстрее. Даже если удалось найти нужного мастера, то сложности могут возникнуть с поиском деталей для "китайца". Иногда их приходится ждать месяцами, при этом в некоторых случаях они оказываются с браком. Из-за этого многие китайские авто простаивают в таксопарках.

Фото: Сгенерировано ИИ

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