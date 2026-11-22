Мука + сочный фарш: жарю вкуснющие крымские чебуреки - с хрустящими пузырьками и бульоном внутри
Тесто при жарке станет хрустящим и покроется пузырьками, а внутри будет сочная начинка с бульоном.
Ингредиенты
Для теста вам потребуется:
- мука – 500 г;
- кипяток – 250 мл;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.
Для начинки подготовьте:
- мясной фарш – 400 г;
- лук – 2 шт.;
- ледяную воду – 100 мл;
- соль;
- черный молотый перец;
- свежую зелень.
Способ приготовления
Возьмите глубокую емкость, перемешайте в ней соль и растительное масло, добавьте кипяток и тут же – просеянную муку. Начните быстро перемешивать массу ложкой и вымесите тесто – консистенция должна быть эластичной. Заверните тесто в пленку на полчаса.
Мелко нарежьте лук и перемешайте его с фаршем. Порубите зелень – и к мясу, посолите, поперчите. Начните добавлять ледяную воду и вымешивать ингредиенты – масса должна стать жидкой. Ледяная вода не позволит мясу сбиться в плотный твердый ком, а при жарке она превратится в ароматный бульон.
Тесто разделите на 10-12 кусочков и каждый из них раскатайте в тонкий круг (толщина – не больше 2 мм). Выложите фарш на одну половину круга, сложите чебурек и защипните края – по ним также нужно будет пройтись вилкой.
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте в ней чебуреки на умеренном огне. На каждую сторону достаточно трех минут. Корочка должна стать золотистой, с пузырьками.
Чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца для впитывания излишков жира – и можно подавать на стол.