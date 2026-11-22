Приготовить «те самые» южные чебуреки можно и дома.

Тесто при жарке станет хрустящим и покроется пузырьками, а внутри будет сочная начинка с бульоном.

Ингредиенты

Для теста вам потребуется:

мука – 500 г;

кипяток – 250 мл;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.

Для начинки подготовьте:

мясной фарш – 400 г;

лук – 2 шт.;

ледяную воду – 100 мл;

соль;

черный молотый перец;

свежую зелень.

Способ приготовления

Возьмите глубокую емкость, перемешайте в ней соль и растительное масло, добавьте кипяток и тут же – просеянную муку. Начните быстро перемешивать массу ложкой и вымесите тесто – консистенция должна быть эластичной. Заверните тесто в пленку на полчаса.

Мелко нарежьте лук и перемешайте его с фаршем. Порубите зелень – и к мясу, посолите, поперчите. Начните добавлять ледяную воду и вымешивать ингредиенты – масса должна стать жидкой. Ледяная вода не позволит мясу сбиться в плотный твердый ком, а при жарке она превратится в ароматный бульон.

Тесто разделите на 10-12 кусочков и каждый из них раскатайте в тонкий круг (толщина – не больше 2 мм). Выложите фарш на одну половину круга, сложите чебурек и защипните края – по ним также нужно будет пройтись вилкой.

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте в ней чебуреки на умеренном огне. На каждую сторону достаточно трех минут. Корочка должна стать золотистой, с пузырьками.

Чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца для впитывания излишков жира – и можно подавать на стол.