Остров, который исчез за неделю: тайна Каспийского моря, которая сводит ученых с ума

Исчезающий гигант: почему Каспий мелеет и что это значит для будущего.

Каспийское море — водоем, бросающий вызов классификации, парадокс, заключенный между сушей. Официально именуемое морем, оно, по сути, является крупнейшим в мире озером, не имеющим выхода в океан.

Его воды, хранящие отголоски древних океанов и подверженные странным метаморфозам, продолжают интриговать ученых, порождая загадки, на которые пока нет однозначных ответов.

Летом 2021 года у берегов Азербайджана появилось настоящее чудо — новый остров. Рыбаки сфотографировали его с лодок, но через неделю он просто исчез. Не осталось ни клочка суши, словно кто-то стер его ластиком.

Происхождение Каспия: океанская колыбель или тектонический шрам?

Откуда взялось это огромное водное пространство посреди континента? Существуют две основные версии. Первая гласит, что Каспий — наследник древнего океана Тетис, который миллионы лет назад соединял Атлантику с Индийским океаном.

“Когда Тетис закрылся, на его месте остались внутренние бассейны — Каспий, Чёрное и Азовское моря”.

До сих пор в Каспии обитают реликтовые виды, помнящие ту эпоху: моллюски рода Monodacna и редкие раки. В Южном Каспии были обнаружены даже следы древних коралловых рифов.

Косвенным подтверждением является находка останков древних карликовых китов, невозможная в пресноводном озере.

Вторая версия связывает возникновение Каспия с гигантской тектонической катастрофой — провалом земной коры на глубину до 25 километров. Эта геологическая впадина, заполненная осадками древних морей и речных наносов, сформировала дно водоема.

Истина, вероятно, находится посередине: Каспий образовался частями — мелководный Северный Каспий унаследовал отложения Тетиса, а глубокий Южный — является тектонической котловиной.

Огненные столбы, светящаяся бездна и волны-убийцы

Каспий — единственное море, где под водой одновременно можно наблюдать огонь, свет и мрак. Периодически из подводных грязевых вулканов, которых здесь около 800 — треть всех на планете, вырываются потоки метана.

Когда газ воспламеняется от искры, рождаются знаменитые “огненные грибы”.

“Его видно было даже из Баку, за 74 километра”, — рассказывали очевидцы об извержении вулкана Дашлы, столбе пламени которого достигал внушительной высоты.

Ночная гладь воды может внезапно оживить свечением, создаваемым биолюминесцентными бактериями рода Vibrio.

“Они светятся синим, если вода движется, будто Каспий оживает изнутри”.

Это зрелище, хотя и сложно наблюдаемое из-за слабости свечения, добавляет Каспию таинственности. А резкое увеличение диаметра всплывающих пузырей газа может спровоцировать локальный цунами, “которое может перевернуть рыбацкую лодку”, создавая так называемые “волны-убийцы”.

Массовая гибель нерп: экосистема под ударом

Поздней осенью 2022 года берега Каспия были усеяны тысячами мертвых нерп. Ученые насчитали около 2,5 тысяч особей. Первоначальная версия о гибели от удушья из-за подводных газов была частично опровергнута.

Лабораторные исследования выявили у животных пневмонию, вирусы чумы и гриппа H5N1. К этому добавилось токсичное загрязнение: в тканях были обнаружены DDT, ртуть и нефтепродукты.

“Всё вместе ослабило иммунитет, а вирусы добили животных”.

Учёные склоняются к версии о комбинации факторов: загрязнение, инфекции и, возможно, локальные выбросы газа. Однако одномоментная гибель столь большой популяции остается загадкой, ведь эти факторы действуют уже продолжительное время.

Море, которое исчезает: мелеющий гигант

Каспийское море стремительно мелеет, нарушая прогнозы. С 2006 по 2024 год уровень моря упал почти на два метра. Прогнозы предсказывают дальнейшее падение до 18 метров к концу века.

На юге Астраханской области, где раньше лодки стояли у домов, теперь до воды нужно идти полчаса.

Причины этого явления — предмет споров. Глобальное потепление, ведущее к уменьшению осадков и увеличению испарения, кажется очевидной причиной. Однако, “не может никакое потепление устроить такой быстрой катастрофы”.

Плотины на Волге, удерживающие значительный объем воды, также вносят свой вклад, но и их влияние не объясняет столь стремительных темпов.

Возможно, главная причина — в тектонических процессах:

“дно Каспия опускается неравномерно, вода перетекает между севером и югом”.

Этот эффект, словно наклон гигантской ванны, приводит к тому, что вода скапливается в глубокой южной котловине, оставляя мели на севере.

Однако, “воды уменьшиться в море не должно — объем должен просто перераспределиться в сторону юга. А такое не наблюдается”. Последствия уже ощутимы: порты мелеют, солёность растёт, что губительно для местной фауны.

Атлантида Каспия: города, возвращающиеся из воды

На дне Каспийского моря скрываются остатки древних поселений. 12 тысяч лет назад уровень Каспия был на 60–80 метров ниже.

“Люди просто ушли оттуда дальше вглубь суши”, — когда города медленно уходили под воду.

Археологи уже частично составили 3D-карты дна, где видны очертания стен и свай. Если уровень Каспия продолжит падать, эти поселения, такие как известные города Бандован I и II, могут вновь оказаться на поверхности, открывая окно в прошлое.

Почему Каспий — море, а не озеро?

Гидрологически Каспий является озером: он замкнут, питается реками и осадками, не связан с океаном. Его солёность — 12 промилле — значительно ниже, чем у большинства морей. Однако традиция оказалась сильнее науки.

Ещё Геродот и Страбон называли этот водоём морем, и с тех пор это название прижилось.