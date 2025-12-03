«Подвох в мелочи»: петербурженка раскрыла новую схему мошенничества в супермаркете

Жительница Санкт-Петербурга поделилась подробностями новой схемы мошенничества, с которой столкнулась в одном из магазинов сети «Перекрёсток».

Жительница Санкт-Петербурга столкнулась с обвинением в хищении в одном из супермаркетов, хотя намерений нарушать закон у нее не было. Инцидент произошел 26 ноября, когда она с подругой отправилась за покупками перед походом в кино, пишет Neva.Today.

По рассказам девушки, в магазине она приобрела бутылку воды и банку пива, после чего отправилась к кассе самообслуживания.

При попытке купить пиво сотрудница попросила предъявить паспорт, чтобы сверить возраст, и после этого разрешила оплатить покупки. Затем девушка приложила банковскую карту к терминалу и вышла из торгового зала вместе с подругой.

Однако до кинотеатра дойти сразу не удалось. К ней обратилась та самая сотрудница, проверявшая паспорт, и сказала, что оплата не прошла. Вернувшись к кассе, девушка увидела, что сумма в 170 рублей действительно осталась не списанной.

Она достала карту, чтобы завершить расчет, но в этот момент к ней подошел охранник. Он пояснил, что у них нередко происходят технические сбои при оплате, и предложил пройти к старшему смены — это, по его словам, было нужно согласно внутренним правилам супермаркета.

В подсобном помещении, куда ее проводили, старший сотрудник службы безопасности попросил подойти к ростовой линейке и сделал фотографию купленных товаров и самой девушки с личного телефона.

Это показалось ей странным, ведь, как она отметила, "такие снимки обычно делают на служебную технику".

В руках у нее оставались вода и пиво, которые не помещались в ее небольшую сумку.

Когда она присела, охранник спросил:

«Вы признаете, что покинули магазин с неоплаченными товарами?»

Девушка ответила, что она сразу же вернулась, чтобы оплатить покупку после обращения сотрудницы. Охранник сообщил, что по установленным правилам они должны во всех подобных случаях обращаться в полицию.

Она согласилась, пояснив, что камеры зафиксировали: попытки украсть у нее не было. Кроме того, девушку предупредили о возможном штрафе, размер которого может быть увеличен в пять раз по сравнению со стоимостью покупки — она выразила согласие и с этим вариантом.

В итоге, после объяснения ситуации, ограничились вынесением предупреждения и отпустили девушку. При выходе старший охранник извинился. После этого она вновь вернулась в зал, оплатила товары и отправилась на сеанс в кинотеатр.

Спустя несколько дней жительница города предположила, что сотрудники службы безопасности рассчитывали оказать на нее психологическое давление, чтобы получить деньги за якобы незначительное нарушение.

По ее мнению, полицейских в итоге не стали вызывать, так как реальных оснований у них не было, а угроза не дала результата.