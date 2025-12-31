Городовой / Общество / От чудовища Нянь до фейерверков и пельменей: волшебство Китайского Нового года 2026
От чудовища Нянь до фейерверков и пельменей: волшебство Китайского Нового года 2026

Опубликовано: 31 декабря 2025 17:00
Китайский Новый год
От чудовища Нянь до фейерверков и пельменей: волшебство Китайского Нового года 2026
Global Look Press / Roman Denisov

В 2026 году Огненная Лошадь принесет драйв и силу всем, кто встретит этот праздник правильно.

Китайский Новый год — это главный и самый долгий праздник в Китае и многих странах Восточной Азии. В 2026 году встречать новый год будут с 17 февраля, праздник продлится целых 15 дней, до 2 марта.

Символ года — Красная Огненная Лошадь

Каждый год по китайскому календарю имеет свой символ. В 2026 году правит Огненная Лошадь, а основной цвет — красный.

Лошадь олицетворяет энергию, стремительность и силу, а огонь добавляет яркости. Этот год подталкивает к смелым решениям и переменам, пишет Газета.ру.

Легенды и подготовка к празднику

В основе праздника — старая сказка о чудовище Няне, которое каждое новое начало года спускалось с гор и пугало людей, разрушало дома и похищало скот, пишет КП.

Но это чудовище боялось красного цвета и громких звуков. Поэтому китайцы наклеивают на двери красные узоры и надписи, развешивают яркие фонари и запускают фейерверки.

Все это — чтобы отпугнуть зло и привлечь удачу.

Семейный ужин

Самый важный момент — новогодний ужин, когда собирается вся семья, даже те, кто живет далеко. На столе обязательно мясо, рыба и цзяоцзы.

Цзяоцзы — это пельмени, но не простые, они символизируют богатство и плодородие — внутри одного может быть спрятана монетка, кому повезет, тому улыбнется удача в новом году.

Праздничные гуляния

На улицах проходят народные гуляния, самые известные из них — танец льва и дракона. Танцоры играют внутри костюмов животных, прыгают, «оживляют» фигуры, предвещая счастье и защиту от зла.

Вечером запускают фейерверки и петарды — шум и свет отгоняют злых духов и приносят радость.

Особые запреты и приметы

За месяц до праздника начинают соблюдать особые приметы — нельзя ссориться, прекращают мыть голову и убирать в первые дни, чтобы не смыть счастье.

Финалом праздника становится Фестиваль фонарей на 15-й день, когда в ночь улицы наполняются светом, а люди загадывают желания на будущий год.

Известия напоминают, что стихия огня может принести как прибыль, так и финансовые трудности. Важно быть осторожным в инвестициях и расходах.

Юлия Аликова
