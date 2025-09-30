Конь, юноша и подземный плен: где во время войны прятали скульптуры Аничкова моста в Петербурге

Этот подвиг стал символом стойкости и надежды для ленинградцев.

Мало кто знает, что знаменитые кони с Аничкова моста — скульптурная группа «Укрощение коня человеком» — пережили Великую Отечественную войну, спрятанные под землей.

Подземное убежище: спасение от варварства

Во время войны, чтобы уберечь шедевры искусства от разрушения, каждую скульптуру «обмазали вазелином, обернули бумагой и упаковали в специальные ящики».

Пустоты между обшивкой и статуями были засыпаны песком.

Как пишет канал "История. Исторические факты", этот метод позволил сохранить монументальные фигуры в целости.

Возвращение на постаменты: символ мирной жизни

На фотографии запечатлен исторический момент — извлечение скульптур в 1945 году.

В течение одной ночи с 1 на 2 июня все скульптуры были возвращены на свои места. Для многих ленинградцев, прошедших через ужасы блокады, это событие стало «символом возвращения к мирной жизни».

История моста: от Петра I до наших дней

Сам Аничков мост, построенный по указу Петра I в 1716 году, имеет свою долгую историю. Его возведение было связано с развитием Невского проспекта.

Скульптурные композиции, расположенные на мосту, рассказывают аллегорическую историю укрощения коня человеком.

Символизм скульптур: путь от буйства к контролю

Композиции расположены в определенном порядке, иллюстрируя процесс.

Как пишет triptospb, «Юноша, поверженный конем» — начальная стадия, где человек борется с неукротимой силой.

Далее — «Осаживающий коня юноша», «Юноша, берущий коня под уздцы» и, наконец, «Конь с идущим юношей» — финальная стадия, символизирующая полное подчинение и контроль.

Эти скульптуры не просто украшение, а напоминание о силе духа и торжестве порядка.