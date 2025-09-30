Как охотничьи угодья превратились в царскую сказку: история парка Александрия

Здесь родился наследник престола, а прогулочные аллеи помнят Романовых.

На берегу Финского залива раскинулся дворцово-парковый ансамбль Александрия — одна из императорских резиденций XIX века. Здесь романтическая архитектура, английский парк и море образуют единый живописный пейзаж.

От охотничьего парка до императорской дачи

Ещё в XVIII веке эта территория была охотничьим угодьем с оленями, буйволами и даже тиграми. В народе её называли "Оленьим зверинцем". С началом XIX века земли перешли к Николаю I, который подарил их своей супруге Александре Фёдоровне.

Так появилось название — "Собственная её величества дача Александрия".

Архитектура романтизма

Первым зданием стал дворец "Коттедж" (1826–1829), построенный архитектором Адамом Менеласом в готическом стиле. Герб Александрии — меч, пронзающий венок белых роз, созданный поэтом Жуковским, украшал почти все постройки ансамбля.

Позднее здесь появились Фермерский дворец (переделанный Андреем Штакеншнейдером для Александра II), Готическая капелла — домашняя церковь семьи, и Нижняя дача Николая II, где родился цесаревич Алексей.

Сад и пейзажи

Парк создавался как романтический, с извилистыми дорожками, оврагами, широкими полянами и видами на Финский залив. Особый колорит придавали беседки, скульптуры, готический колодец и Руинный мост.

Советское время и реставрация

После революции резиденция была превращена в музейный комплекс. В годы войны здания сильно пострадали, но Коттедж удалось сохранить.

Нижняя дача Николая II, к сожалению, не пережила XX век — её снесли в 1960-х. С 1970-х годов ансамбль постепенно реставрируется: открыты Коттедж, Фермерский дворец, восстановлена Готическая капелла.

Александрия сегодня

Сегодня парк площадью 115 гектаров открыт для прогулок. Здесь можно увидеть сохранившиеся дворцы, полюбоваться морскими пейзажами и ощутить атмосферу романтической усадьбы XIX века.

Александрия остаётся частью музея-заповедника "Петергоф" и одной из любимых загородных резиденций у гостей Петербурга.