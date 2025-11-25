Городовой / Город / Неожиданный подарок к празднику: для петербуржцев новогодние путешествия подешевели на 15%
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Опубликовано: 25 ноября 2025 02:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Стоимость зарубежных путешествий из Петербурга снизилась на 15 процентов.

В декабре, а также в период новогодних праздников, жители Санкт-Петербурга заметили снижение расходов на зарубежные поездки. Стоимость путешествий уменьшилась от 5 до 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами такого тренда стали укрепившийся рубль, увеличение количества авиарейсов и более продолжительные новогодние выходные.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на перелеты до Пхукета — на 26 процентов, в Баку — на 21 процент, в Бангкок — на 18 процентов, а также в Ереван и Дубай — на 15 процентов.

Среди туристических направлений, предлагающих путевки, существенное удешевление отмечено по маршрутам в Египет, где пакет стоит 180–200 тысяч рублей.

Также высоким спросом пользуются поездки в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Таиланд, Вьетнам и на Мальдивы, сообщает «РБК Петербург».

В то же время билеты в некоторые города стали дороже. Следующие направления показали рост цен: перелеты в Тбилиси выросли на 32 процента, в Минск на 16 процентов, в Самарканд на 8 процентов.

Ранее специалисты называли самые благоприятные даты для отдыха в 2026 году. Главные параметры для выбора отпуска — это длительность рабочих отрезков и популярность сезона среди других путешественников.

