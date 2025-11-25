Городовой / Город / Петербург проснулся под белым занавесом: дорожники ликвидируют последствия снегопада
25 ноября 2025
Октябрьская железная дорога переведена на усиленный режим работы.

С самого утра над Петербургом пролёг снежный покров, существенно изменивший облик города. Непогода началась до наступления самого загруженного времени суток.

В связи с этим дорожные службы приступили к работе, чтобы обеспечить безопасность движения личного и общественного транспорта, а также удобство для пешеходов, сообщает 78.ru.

Температура воздуха вновь опустилась ниже нуля. Для профилактики зимней скользкости на улицах использованы противогололёдные смеси.

Первостепенное внимание уделили зонам пешеходных переходов, набережным, эстакадам и всем участкам, представляющим повышенный риск в гололёд.

На расчистку Петербурга были выведены 810 машин коммунальной техники и 1071 работник. Комплексная уборка организована по этапам: в первую очередь очищаются основные транспортные артерии, чтобы попадание снега не привело к заторам. Затем специалисты переходят к работе на других улицах и в переулках города.

Когда на обочинах появятся сугробы, начнётся вывоз снега за пределы города. Такие меры позволят поддерживать свободный проезд и передвижение даже во время снегопада. Для поддержания порядка уборочные работы ведутся без перерыва.

Ухудшение погодных условий сказалось не только на дорогах, но и на железнодорожном движении. Октябрьская железная дорога объявила усиленный режим работы.

Как сообщили железнодорожники, специалисты проводят своевременную очистку линий и контактной сети, в том числе на участках от Москвы до Зеленоград-Крюково, где задействована специальная техника.

Для более эффективного взаимодействия на Октябрьской железной дороге создан оперативный штаб координации. Его задача — быстро реагировать на изменения ситуации и устранять возникающие сложности с движением поездов.

Ранее поступала информация, что районная администрация сообщала о недостатках борьбы со снегом во дворах Парголово накануне непогоды.

Юлия Аликова
