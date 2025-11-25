Кого из бухгалтеров в Петербурге берут на работу чаще всего: отчёт аналитиков с неожиданным выводом

В Санкт-Петербурге профессия бухгалтера активно меняется под влиянием цифровых технологий. Все чаще работодатели отдают предпочтение соискателям, уверенно владеющим современными электронными инструментами.
Главным событием в сфере кадрового рынка стало заметное увеличение потребности в специалистах, умеющих работать с системой маркировки «Честный знак» — эта компетенция стала востребованнее в 3,2 раза за последние три года.
Работодатели всё чаще указывают владение бухгалтерским программным обеспечением как обязательное условие.
Зафиксирован прирост интереса к умению работать в «1С: ERP» на 129% и в «1С: Документооборот» на 68%. Не снижают актуальности и навыки работы с «1С: Бухгалтерией», востребованность которых увеличилась на 58%, сообщает пресс-служба hh.ru
Усиление позиций электронных инструментов заметно и в других квалификациях. Растет значимость навыков взаимодействия с облачными сервисами, что делает бухгалтерскую работу более гибкой и современной.
На кадровом рынке формируется новый портрет специалиста, способного сочетать традиционные знания и цифровые умения.
Ранее сообщалось, что конкуренцию за новые вакансии усиливают и специалисты из других сфер. Например, с января по сентябрь 2025 года по России было открыто 259 тысяч вакансий в рекламе, причем каждое восьмое предложение пришлось на Санкт-Петербург.