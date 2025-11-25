Городовой / Город / Кого из бухгалтеров в Петербурге берут на работу чаще всего: отчёт аналитиков с неожиданным выводом
Кого из бухгалтеров в Петербурге берут на работу чаще всего: отчёт аналитиков с неожиданным выводом

Опубликовано: 25 ноября 2025 02:30
В Санкт-Петербурге работодатели всё чаще ищут бухгалтеров, владеющих современными цифровыми инструментами.

В Санкт-Петербурге профессия бухгалтера активно меняется под влиянием цифровых технологий. Все чаще работодатели отдают предпочтение соискателям, уверенно владеющим современными электронными инструментами.

Главным событием в сфере кадрового рынка стало заметное увеличение потребности в специалистах, умеющих работать с системой маркировки «Честный знак» — эта компетенция стала востребованнее в 3,2 раза за последние три года.

Работодатели всё чаще указывают владение бухгалтерским программным обеспечением как обязательное условие.

Зафиксирован прирост интереса к умению работать в «1С: ERP» на 129% и в «1С: Документооборот» на 68%. Не снижают актуальности и навыки работы с «1С: Бухгалтерией», востребованность которых увеличилась на 58%, сообщает пресс-служба hh.ru

Усиление позиций электронных инструментов заметно и в других квалификациях. Растет значимость навыков взаимодействия с облачными сервисами, что делает бухгалтерскую работу более гибкой и современной.

На кадровом рынке формируется новый портрет специалиста, способного сочетать традиционные знания и цифровые умения.

Ранее сообщалось, что конкуренцию за новые вакансии усиливают и специалисты из других сфер. Например, с января по сентябрь 2025 года по России было открыто 259 тысяч вакансий в рекламе, причем каждое восьмое предложение пришлось на Санкт-Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Город
