«Блокадный трамвай» довёз петербургских вандалов до суда

Опубликовано: 25 ноября 2025 03:00
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

В Санкт-Петербурге началось судебное разбирательство по делу осквернения памятного трамвая, посвящённого блокаде Ленинграда.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей, обвиняемых в порче памятника «Блокадный трамвай». Эти события произошли в конце июля 2025 года в Кировском районе города.

Подозреваемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, повредили часть мемориального объекта и сняли свои действия на камеру мобильного телефона.

Спустя некоторое время нарушители разместили видеозапись произошедшего в мессенджере. Им вменяются нарушения по части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса, где речь идёт о порче памятника, посвящённого памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, совершённых группой лиц.

Дополнительно им предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.4 УК РФ, связанной с реабилитацией нацизма.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Известно, что фигуранты дела — мужчины в возрасте 30, 32 и 33 лет. Ожидается, что все обстоятельства происшествия получат свою правовую оценку в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в отношении этих граждан была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Юлия Аликова
