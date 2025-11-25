«Блокадный трамвай» довёз петербургских вандалов до суда

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей, обвиняемых в порче памятника «Блокадный трамвай». Эти события произошли в конце июля 2025 года в Кировском районе города.
Подозреваемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, повредили часть мемориального объекта и сняли свои действия на камеру мобильного телефона.
Спустя некоторое время нарушители разместили видеозапись произошедшего в мессенджере. Им вменяются нарушения по части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса, где речь идёт о порче памятника, посвящённого памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, совершённых группой лиц.
Дополнительно им предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.4 УК РФ, связанной с реабилитацией нацизма.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Известно, что фигуранты дела — мужчины в возрасте 30, 32 и 33 лет. Ожидается, что все обстоятельства происшествия получат свою правовую оценку в ближайшее время.
Ранее стало известно, что в отношении этих граждан была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.