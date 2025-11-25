Городовой / Город / Зима стучится, а вердикта нет: Парголово доказывает готовность, ГАТИ не соглашается
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Хотели чужую жилплощадь: квартиру умершей пенсионерки на Будапештской в Петербурге изъяли у мошенников в собственность района Город
«Блокадный трамвай» довёз петербургских вандалов до суда Город
Кого из бухгалтеров в Петербурге берут на работу чаще всего: отчёт аналитиков с неожиданным выводом Город
Неожиданный подарок к празднику: для петербуржцев новогодние путешествия подешевели на 15% Город
Петербург проснулся под белым занавесом: дорожники ликвидируют последствия снегопада Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Зима стучится, а вердикта нет: Парголово доказывает готовность, ГАТИ не соглашается

Опубликовано: 25 ноября 2025 04:00
Зима стучится, а вердикта нет: Парголово доказывает готовность, ГАТИ не соглашается
Зима стучится, а вердикта нет: Парголово доказывает готовность, ГАТИ не соглашается
Городовой ру

ГАТИ провела проверку готовности администрации Парголово к работе в зимний период.

Состояние детских площадок и дворов в Парголово стало предметом проверки инспекторов ГАТИ. Проверяющие зафиксировали плохую уборку снега и скользкую наледь, особенно в тех местах, на которые ранее поступали жалобы от жителей.

Специалисты подчеркнули, что контроль за устранением нарушений будет продолжен, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Несмотря на замечания, местные представители администрации заявили о готовности к предстоящей зиме.

Тем не менее инспекция намерена тщательно разобрать все выявленные случаи. Отмечается, что особое внимание уделялось тем адресам, которые пользовались наибольшей обеспокоенностью среди жителей.

Недавно сообщалось о работе в Петербурге системы «Объекты городской среды», которая позволяет инспекторам отслеживать состояние территорий на площади, увеличенной на 3 тысячи квадратных метров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью