Зима стучится, а вердикта нет: Парголово доказывает готовность, ГАТИ не соглашается

Состояние детских площадок и дворов в Парголово стало предметом проверки инспекторов ГАТИ. Проверяющие зафиксировали плохую уборку снега и скользкую наледь, особенно в тех местах, на которые ранее поступали жалобы от жителей.
Специалисты подчеркнули, что контроль за устранением нарушений будет продолжен, сообщает пресс-служба ГАТИ.
Несмотря на замечания, местные представители администрации заявили о готовности к предстоящей зиме.
Тем не менее инспекция намерена тщательно разобрать все выявленные случаи. Отмечается, что особое внимание уделялось тем адресам, которые пользовались наибольшей обеспокоенностью среди жителей.
Недавно сообщалось о работе в Петербурге системы «Объекты городской среды», которая позволяет инспекторам отслеживать состояние территорий на площади, увеличенной на 3 тысячи квадратных метров.