Песок раздора: петербургских дворников на Васильевском отчитали за обработку детской площадки

В Санкт-Петербурге жители опубликовали в соцсети видеозапись, на которой видно, как рабочие высыпают песок из детской песочницы на территорию рядом с площадкой на улице Кораблестроителей. Это вызвало быстрый отклик у районных властей Васильевского острова.
Пресс-служба администрации разъяснила, что дворники действовали по своему усмотрению, не согласовав поступок с руководителем работ.
По итогам проверки коммунальщикам объявлено дисциплинарное взыскание. Также с ними провели объяснительную работу по поводу недопустимости таких поступков в дальнейшем. Администрация подчеркнула, что подобное больше не повторится.
Районное жилищное агентство уже приобрело необходимое количество средств против гололёда, туда входит и песок для обработки детских и игровых пространств. Представители городской администрации заверили, что права жителей не будут нарушаться.
Сообщения о подобных инцидентах теперь будут тщательно отслеживаться.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге дорожные службы начали устранять последствия снегопада.