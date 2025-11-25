Городовой / Город / Песок раздора: петербургских дворников на Васильевском отчитали за обработку детской площадки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дороже, но свободнее: новые тарифы на парковку уменьшили поток машин в центре Петербурга Город
До 200 тысяч рублей за доставку: в Петербурге курьерам пророчат «золотые» зарплаты Город
Из сугробов — в лужи: Колесов предрёк Петербургу неделю погодных качелей Город
Зима стучится, а вердикта нет: Парголово доказывает готовность, ГАТИ не соглашается Город
Хотели чужую жилплощадь: квартиру умершей пенсионерки на Будапештской в Петербурге изъяли у мошенников в собственность района Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Песок раздора: петербургских дворников на Васильевском отчитали за обработку детской площадки

Опубликовано: 25 ноября 2025 05:30
Песок раздора: петербургских дворников на Васильевском отчитали за обработку детской площадки
Песок раздора: петербургских дворников на Васильевском отчитали за обработку детской площадки
Городовой ру

Администрация пообещала жителям принять меры, чтобы избежать подобных ошибок.

В Санкт-Петербурге жители опубликовали в соцсети видеозапись, на которой видно, как рабочие высыпают песок из детской песочницы на территорию рядом с площадкой на улице Кораблестроителей. Это вызвало быстрый отклик у районных властей Васильевского острова.

Пресс-служба администрации разъяснила, что дворники действовали по своему усмотрению, не согласовав поступок с руководителем работ.

По итогам проверки коммунальщикам объявлено дисциплинарное взыскание. Также с ними провели объяснительную работу по поводу недопустимости таких поступков в дальнейшем. Администрация подчеркнула, что подобное больше не повторится.

Районное жилищное агентство уже приобрело необходимое количество средств против гололёда, туда входит и песок для обработки детских и игровых пространств. Представители городской администрации заверили, что права жителей не будут нарушаться.

Сообщения о подобных инцидентах теперь будут тщательно отслеживаться.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге дорожные службы начали устранять последствия снегопада.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью