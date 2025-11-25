До 200 тысяч рублей за доставку: в Петербурге курьерам пророчат «золотые» зарплаты

Ожидается значительное повышение заработной платы работников службы доставки в Санкт-Петербурге.

Руководитель Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков заявил, что в декабре курьеры смогут получать более 200 тысяч рублей в месяц, сообщает «КП-Петербург».

Такое увеличение доходов связано с приближением новогодних праздников и вступившими в силу с 22 ноября ограничениями на трудоустройство мигрантов в этой сфере.

Митюков отметил, что спрос на услуги доставки заметно возрастает с наступлением праздничного периода. Он подчеркнул, что в конце ноября, декабре и первые дни января ожидается особенно интенсивная работа. По словам Митюкова:

«Отрасль растет, и рабочих рук требуется все больше. Нас ждет аномальное время, когда люди будут закупаться к Новому году...

Курьеры могут получать 200 тысяч рублей в месяц и выше. Спрос на работников растет кратно»

Власти города продлили ограничения для мигрантов, занятых в доставке, на весь следующий год, хотя о них было объявлено еще летом. По мнению Митюкова, это приведет к ощутимому уменьшению числа работников и создаст дефицит курьеров в пиковый сезон.

В преддверии праздников, из-за нехватки персонала, стоимость доставки будет вынужденно увеличиваться, а сроки выполнения заказов могут удлиниться.

Первые изменения уже заметны: некоторые сервисы начали отдельно взимать плату за доставку, в то время как другие пока включают эти расходы в стоимость товаров. Митюков указал на то, что рост цен только начинается.

Еще одним изменением стало увеличение порога минимального заказа для бесплатной доставки: если раньше покупку привозили при сумме от 500 рублей, теперь минимальная стоимость составляет 700–800 рублей. Такая мера также связана с ростом затрат на выполнение заказов.

