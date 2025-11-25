Дороже, но свободнее: новые тарифы на парковку уменьшили поток машин в центре Петербурга

В то же время отмечен рост прибыли от платных парковочных мест.

В законодательном собрании Петербурга подвели промежуточные итоги по изменениям тарифов на платной парковке. Введённая осенью новая система уже изменила ситуацию на улицах. В Центральном районе, где стоимость парковки особенно высока, водители стали реже оставлять машины в платных зонах.

Михаил Курдяев, руководящий Городским центром управления парковками, сообщил, что число припаркованных автомобилей уменьшилось на 20–30 процентов в зависимости от выбранного дня.

До вступления в силу новых расценок в октябре ежедневно фиксировали примерно 2,3 тысячи случаев, когда машины оставляли без оплаты. После запуска дифференцированных тарифов эта цифра снизилась до 1,7 тысячи.

По мнению специалистов, уменьшение связано не с возросшей ответственностью автомобилистов, а с тем, что платными парковками стали меньше пользоваться.

Изменения повлияли и на доход городского бюджета. Сумма поступлений увеличилась; теперь каждый день казна получает уже 25 миллионов рублей вместо прежних 15 миллионов.

В Комитете по транспорту рассчитывают, что эти меры сократят вечерние пробки на 10–15 процентов, а выехать из центра, даже при высокой загрузке, можно будет максимум за 45 минут.

Также предполагается, что примерно 15 процентов тех, кто раньше оставлял машину надолго (больше двух часов), пересядет на общественный транспорт.

Ранее появилась информация, что количество нарушений на платных парковках в Петербурге снизилось на 31 процент. Специалисты продолжают анализировать первые итоги и планируют отследить дальнейшие изменения в поведении автомобилистов.