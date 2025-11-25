Городовой / Город / В Петербурге дорогой деликатес — дешёвое наказание: перекупщики чёрной икры вымирающей рыбы получили лишь условные сроки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Устав морской» и атласы Крузенштерна: чем запомнилось 25 ноября в истории Петербурга Город
Не по всему городу: первые роботы‑курьеры вышли на маршрут в одном из районов Петербурга Город
Здоров ли ваш питомец? В Петербурге вводят тест, который даст ответ за считанные минуты Город
Дороже, но свободнее: новые тарифы на парковку уменьшили поток машин в центре Петербурга Город
Песок раздора: петербургских дворников на Васильевском отчитали за обработку детской площадки Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

В Петербурге дорогой деликатес — дешёвое наказание: перекупщики чёрной икры вымирающей рыбы получили лишь условные сроки

Опубликовано: 25 ноября 2025 07:00
В Петербурге дорогой деликатес — дешёвое наказание: перекупщики чёрной икры вымирающей рыбы получили лишь условные сроки
В Петербурге дорогой деликатес — дешёвое наказание: перекупщики чёрной икры вымирающей рыбы получили лишь условные сроки
Городовой ру

Жители Санкт-Петербурга, осуждённые за продажу икры рыбы, занесённой в Красную книгу, получили условное наказание.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о незаконном сбыте икры редких видов рыб через интернет. Двум местным жителям назначили условное наказание за попытку торговли продуктом, полученным от амурского осетра.

Решением суда оба признаны виновными по статье о нарушениях, связанных с особо ценными представителями животного мира.

Приговором установлено, что мужчины закупили у браконьеров 10 килограммов икры амурского осетра. Рыбу добыли из природных вод, при этом икра была извлечена в условиях, не отвечающих санитарным нормам, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Продукт они планировали реализовать через объявления на электронных площадках и в социальных сетях. Правоохранительные органы задержали граждан в момент попытки сбыть две банки икры за 24 тысячи рублей.

Судебное разбирательство завершилось назначением одному из осужденных шести лет лишения свободы условно и трехлетним испытательным сроком. Второй участник получил условное заключение на семь лет, также с испытательным сроком в три года.

Амурский осетр входит в перечень животных, находящихся под охраной государства и включённых в Красную книгу России. Этот вид оценивается экспертами как находящийся под угрозой исчезновения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью