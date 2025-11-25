В Петербурге дорогой деликатес — дешёвое наказание: перекупщики чёрной икры вымирающей рыбы получили лишь условные сроки

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о незаконном сбыте икры редких видов рыб через интернет. Двум местным жителям назначили условное наказание за попытку торговли продуктом, полученным от амурского осетра.
Решением суда оба признаны виновными по статье о нарушениях, связанных с особо ценными представителями животного мира.
Приговором установлено, что мужчины закупили у браконьеров 10 килограммов икры амурского осетра. Рыбу добыли из природных вод, при этом икра была извлечена в условиях, не отвечающих санитарным нормам, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Продукт они планировали реализовать через объявления на электронных площадках и в социальных сетях. Правоохранительные органы задержали граждан в момент попытки сбыть две банки икры за 24 тысячи рублей.
Судебное разбирательство завершилось назначением одному из осужденных шести лет лишения свободы условно и трехлетним испытательным сроком. Второй участник получил условное заключение на семь лет, также с испытательным сроком в три года.
Амурский осетр входит в перечень животных, находящихся под охраной государства и включённых в Красную книгу России. Этот вид оценивается экспертами как находящийся под угрозой исчезновения.