Не по всему городу: первые роботы‑курьеры вышли на маршрут в одном из районов Петербурга

Роботы могут преодолеть на одной зарядке до семидесяти километров.

В одном из районов Санкт-Петербурга появились первые автоматические устройства для доставки, которые были созданы совместными усилиями инженеров Комтранса и одного из крупных сервисов доставки.

Экспериментальный маршрут проходит по территории между Орлово-Денисовским проспектом, Новоорловской улицей, набережной реки Каменки и Суздальским шоссе.

Основная цель тестирования — оценить, как роботы справляются с реальной городской средой, и при положительных результатах масштабировать проект на новые участки, сообщает 78.ru.

Главная особенность новых помощников — возможность работать в любую погоду и в разное время суток. Роботы оснащены современным лидаром, поэтому способны видеть препятствия, дорожные указатели, а также определять окружающие объекты на расстоянии до 100 метров.

Безопасное передвижение по тротуарам с невысокой скоростью — не более четырех километров в час — позволит без помех пересекать район, переходя дороги только через специальные переходы и обязательно, когда для пешеходов горит зелёный сигнал.

Каждый курьер-робот снабжён заметным красным флажком, что делает устройство хорошо различимым на улице. Внутри может находиться груз весом до 25 килограммов, размещённый в объёме 61 литр. На одной зарядке робот способен проехать расстояние до 70 километров.

В планы разработчиков входит изготовление 20 тысяч подобных устройств к завершению 2027 года.

Ранее сообщалось, что подобные решения появятся не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, а также в ряде областей.