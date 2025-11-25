«Устав морской» и атласы Крузенштерна: чем запомнилось 25 ноября в истории Петербурга

Эти моменты, порой драматичные, порой связанные с научным прогрессом, формировали уникальный облик города.

Календарная дата 25 ноября вписана в историю Санкт-Петербурга множеством значимых событий — от бескровных дворцовых переворотов до стихийных бедствий, менявших привычный облик города.

1741: восхождение на престол и судьбы империи

1741 год стал поворотным в российской истории, и 25 ноября — ключевая дата этого перелома.

В ночь на это число дочь Петра I, цесаревна Елизавета, при поддержке своего ближнего круга — братьев Петра и Александра Шуваловых, Михаила Воронцова — и верных 300 гвардейцев Преображенского полка, совершила стремительный и, что важно, бескровный переворот.

Этот акт положил конец правлению младенца Ивана VI и его регентов. Генералиссимус Антон Ульрих и его супруга Анна Леопольдовна оказались под стражей, а верные им канцлер А. Остерман и фельдмаршал Б. Миних были арестованы и впоследствии высланы в Сибирь.

Так началось царствование Елизаветы Петровны, период, ознаменовавшийся культурным расцветом и укреплением Российской империи.

1799: сокровища главной военно-морской библиотеки

1799 год вписан в морскую летопись Петербурга основанием Центральной военно-морской библиотеки. Инициатива принадлежала Павлу I, а ее создание было связано с Ученым комитетом Адмиралтейств-коллегии.

Изначально задуманная «для обсуждения вопросов по кораблестроению и мореплаванию», библиотека со временем превратилась в настоящий кладезь знаний.

Сегодня она насчитывает более миллиона единиц хранения, среди которых — бесценные исторические реликвии.

Особое место занимают рукописный «Устав морской», лично разработанный Петром I, и цветной Атлас кругосветного путешествия адмирала И.Ф. Крузенштерна, изданный Российской Академией наук в 1813 году.

Эти издания — не просто книги, а свидетельства великих свершений и эпохи освоения морей.

Библиотека прошла через ряд преобразований: в 1827 году она стала Ученым комитетом Морского министерства, а в 1847 — Морским ученым комитетом, чья деятельность по сей день направлена на научное обоснование и проведение военно-технической политики ВМФ.

1903: когда Нева, заливая Театральную площадь, становилась объектом искусства

25 ноября 1903 года стало днем очередного крупного наводнения в Петербурге. Подъем воды достиг отметки в 258 см над ординаром — уровнем, который служит ориентиром при измерении уровня воды.

В отличие от многих других наводнений, это событие было запечатлено на значительном количестве фотооткрыток — по скромным подсчетам, их было издано около трех десятков.

Это свидетельствует о том, что стихийное бедствие, опустошившее город, одновременно стало объектом пристального внимания и даже своеобразного «запечатления» в искусстве, превратившись в повод для создания художественных открыток.

1924: начало централизованного водоснабжения

25 ноября 1924 года стало важной датой в истории городского быта. В этот день началось централизованное водоснабжение, когда горячую воду получил дом № 96 по реке Фонтанке.

Это событие положило начало постепенному внедрению современных удобств в жизнь горожан.

В последующие годы система активно развивалась: в 1925 году к горячему водоснабжению были подключены баня в переулке Ильича и Обуховская больница; к 1928 году таких зданий было уже 32, а к 1940 — целых 420.

Это демонстрирует поступательное движение к повышению качества жизни в городе.

1948: городская топонимика сквозь призму истории

В 1948 году, 25 ноября, произошли изменения в административном делении Ленинграда. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Володарский район был переименован в Невский.

Это решение было символичным, так как подчеркивало связь района с величественной рекой, имя которой носит весь город.

Такие переименования часто отражают стремление эпохи к переосмыслению прошлого, закреплению новых ценностей и устоявшихся исторических ассоциаций.

1982: новая точка отсчета для измерения водной бездны

1982 год, 25 ноября, ознаменовался 250-м по счету наводнением в истории Ленинграда. Вода поднялась на 216 см выше ординара.

Это событие имело важное значение не только с точки зрения оценки масштаба стихийного бедствия, но и с позиции стандартизации измерений.

С этого момента высота воды официально стала измеряться от Кронштадтского футштока — эталонной точки, что позволило более точно и единообразно фиксировать последствия наводнений в будущем.