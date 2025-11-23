Детская игра — взрослые аферы: петербуржцам раскрыли популярные схемы обмана в Roblox

Новости по теме

Защитник по ту сторону решётки: в Петербурге адвоката отправили в СИЗО за мошенничество на 10 млн рублей

Схемы добрались до детства: за два года число детей, вовлечённых в мошенничество, выросло на 30%

Отправил сам себе и уже под подозрением: крупные переводы по СБП внесут в признаки мошенничества

В Петербурге арестован предприниматель: в строительстве он возводил не дома, а схемы — дело о крупном мошенничестве

Не изолятор, а собственная квартира: петербургский суд отправил декана ВШЭ под домашний арест за мошенничество

