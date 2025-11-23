Детская игра — взрослые аферы: петербуржцам раскрыли популярные схемы обмана в Roblox

Сотрудники Киберполиции Российской Федерации обратили внимание на увеличение числа мошеннических схем, направленных на игроков популярной детской онлайн-игры.
Внимание правоохранительных органов связано с тем, что Roblox стал одной из наиболее привлекательных платформ для обманщиков, которые используют различные способы вовлечения детей.
Главной задачей злоумышленников остается получение доступа к аккаунтам или финансовым данным. Для этого они размещают яркие предложения в игровых чатах, на игровых форумах, специальных серверах и через личные сообщения непосредственно в самой игре, а также в социальных сетях.
Важно понимать, что такие схемы нередко выглядят очень убедительно и способны заинтересовать даже опытных игроков.
Эксперты Киберполиции выделили основные виды мошенничества, используемые в Roblox:
- Продажа «разовых пропусков», которые якобы дают уникальные возможности, но исчезают после обновления или вообще не работают.
- Предложения купить «невидимую одежду», которая оказывает только косметический эффект и на самом деле не делает персонажа невидимым.
- Запуски простых игр-ловушек, где обещают дорогие предметы или подписки, но на самом деле вынуждают совершить ненужную покупку.
- Фальшивые испытания, проводимые для обмана, когда у пользователя выманивают данные аккаунта под предлогом получения ценных призов.
- Отправка фишинговых ссылок, предлагающих бесплатную игровую валюту, после перехода по которым просят ввести персональные данные или номер карты, чтобы впоследствии похитить средства и заблокировать учетную запись.
- Попытки продать внутриигровую валюту за пределами официального магазина, что часто заканчивается списанием денег без передачи обещанных средств.
- Массовая рассылка сообщений о якобы выигранном призе с требованиями предоставить данные аккаунта или карты.
Поскольку дети не всегда могут отличить добросовестные предложения от опасных уловок, специалисты рекомендуют родителям заранее объяснять, как устроены подобные схемы.
Желательно договариваться с ребёнком о том, что все покупки и регистрации проходят только с их участием и одобрением.
Ранее сообщалось, что десятилетняя жительница Санкт-Петербурга отдала 650 тысяч рублей после попытки получить преимущества внутри Roblox.