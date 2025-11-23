Городовой / Город / Детская игра — взрослые аферы: петербуржцам раскрыли популярные схемы обмана в Roblox
Детская игра — взрослые аферы: петербуржцам раскрыли популярные схемы обмана в Roblox

Опубликовано: 23 ноября 2025 19:55
Global Look Press / Elena Mayorova

В этом году в индустрии компьютерных игр зарегистрировано около тысячи случаев мошенничества.

Сотрудники Киберполиции Российской Федерации обратили внимание на увеличение числа мошеннических схем, направленных на игроков популярной детской онлайн-игры.

Внимание правоохранительных органов связано с тем, что Roblox стал одной из наиболее привлекательных платформ для обманщиков, которые используют различные способы вовлечения детей.

Главной задачей злоумышленников остается получение доступа к аккаунтам или финансовым данным. Для этого они размещают яркие предложения в игровых чатах, на игровых форумах, специальных серверах и через личные сообщения непосредственно в самой игре, а также в социальных сетях.

Важно понимать, что такие схемы нередко выглядят очень убедительно и способны заинтересовать даже опытных игроков.

Эксперты Киберполиции выделили основные виды мошенничества, используемые в Roblox:

  • Продажа «разовых пропусков», которые якобы дают уникальные возможности, но исчезают после обновления или вообще не работают.
  • Предложения купить «невидимую одежду», которая оказывает только косметический эффект и на самом деле не делает персонажа невидимым.
  • Запуски простых игр-ловушек, где обещают дорогие предметы или подписки, но на самом деле вынуждают совершить ненужную покупку.
  • Фальшивые испытания, проводимые для обмана, когда у пользователя выманивают данные аккаунта под предлогом получения ценных призов.
  • Отправка фишинговых ссылок, предлагающих бесплатную игровую валюту, после перехода по которым просят ввести персональные данные или номер карты, чтобы впоследствии похитить средства и заблокировать учетную запись.
  • Попытки продать внутриигровую валюту за пределами официального магазина, что часто заканчивается списанием денег без передачи обещанных средств.
  • Массовая рассылка сообщений о якобы выигранном призе с требованиями предоставить данные аккаунта или карты.

Поскольку дети не всегда могут отличить добросовестные предложения от опасных уловок, специалисты рекомендуют родителям заранее объяснять, как устроены подобные схемы.

Желательно договариваться с ребёнком о том, что все покупки и регистрации проходят только с их участием и одобрением.

Ранее сообщалось, что десятилетняя жительница Санкт-Петербурга отдала 650 тысяч рублей после попытки получить преимущества внутри Roblox.

Автор:
Юлия Аликова
