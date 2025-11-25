Городовой / Город / Невидимые трубы остановят улицы: в Красносельском районе перекроют движение из‑за прокладки инженерных сетей
Невидимые трубы остановят улицы: в Красносельском районе перекроют движение из‑за прокладки инженерных сетей

Опубликовано: 25 ноября 2025 09:30
Работы над проектом запланированы на период с 26 ноября 2025 года по 1 января 2026 года.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила о предстоящих переменах в организации дорожного движения. С 26 ноября и до 1 января 2026 года, часть проезда между Аннинским шоссе и улицей Политрука Пасечника, будет закрыта для транспорта.

Это временное ограничение вводят из-за работ по прокладке инженерных сетей в Красносельском районе. Добраться в этот период можно будет в объезд, воспользовавшись улицей Политрука Пасечника.

Представители инспекции подчеркнули, что организации, ведущие работы, несут ответственность за обеспечение пешеходных маршрутов, чтобы жители района могли безопасно проходить вдоль стройки.

Ранее в городской прессе сообщалось о других крупных инфраструктурных изменениях, среди которых также значилось ограничение движения на Рубежном путепроводе в связи с проведением капитального ремонта этого объекта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
