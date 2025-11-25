Смотреть в стену: как россияне выдерживают «голую скуку» без телефона

Первые отзывы участников отмечают, что пройти испытание даже в течение 15 минут оказалось довольно сложно.

В России всё чаще встречается своеобразная практика: люди проводят 15 минут в полной тишине, отказываясь от телефона, музыки, книг и других способов отвлечься.

Такой подход предполагает, что человек добровольно ограничивает доступ к информации, чтобы сосредоточиться на своих мыслях. В основе этого явления лежит идея «цифрового очищения», сообщает телеграм-канал Baza.

Необычный тренд зародился после публикации пользователя одной из популярных платформ в Интернете, известного как Роуэн. Он 29 сентября 2025 года разместил видео, где в течение часа просто сидел в кресле с закрытыми глазами.

Это видео заинтересовало огромное число зрителей: многие признались, что даже сокращённая версия ролика оказалась для них испытанием.

Спустя неделю Роуэн заметил значительные перемены: скука перестала вызывать тревогу, пропала постоянная потребность обращаться к телефону, вернулись внимание и способность к концентрации.

По его словам, раньше телефон сопровождал его даже по мелочам, а теперь необходимость в гаджете уменьшилась. Таким образом, эксперимент дал неожиданные результаты.

Россияне также стали чаще устраивать себе «минуты тишины» — обычно выбирая промежутки в диапазоне от 15 до 30 минут. Они отмечают: начало практики даётся непросто, кажется, что время тянется особенно долго, а желание вернуться к привычным развлечениям становится почти непреодолимым.

Однако уже через несколько сеансов появляется чувство внутреннего спокойствия и даже возникают новые идеи.

Многие пишут, что после подобных перерывов значительно снижается уровень тревоги и появляются свежие мысли. Самое сложное, по признанию некоторых, — это непривычная тишина в голове и борьба с желанием воспользоваться телефоном.

Но по итогам практики многие отмечают улучшения в настроении и работе ума.

Психолог Андрей Зберовский относится к такой инициативе положительно. В интервью "Вечерней Москве" он отметил:

«Практики медитации существуют тысячелетия. Ничего негативного это не несёт. Это поможет переосмыслить что-либо, подумать о себе без внешнего воздействия, структурировать планы. Избавление от информационного шума — полезная практика».

Эксперт поясняет, что такие занятия позволяют человеку лучше осмыслить собственные мысли и прийти к важным инсайтам, которые обычно теряются в постоянном потоке стимулов.

В беседе он подчеркнул: время наедине с собой способствует более глубокому анализу и новым открытиям. Таким образом, новая привычка может стать частью полезных ежедневных ритуалов.

