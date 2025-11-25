«Дом у Авроры»: как петровское барокко стало домом для юных моряков в Петербурге

Символы Петра: как шпиль, якоря и монограммы оживают в архитектуре.

Среди архитектурных жемчужин Санкт-Петербурга есть одно уникальное сооружение, известное в народе как Нахимовское училище, а среди туристов получившее ласковое прозвище «дом у Авроры».

История этого здания, как и многих других в Северной столице, полна поворотов и неожиданных решений.

Рождение замысла: конкурс памяти Петра I

Все началось в 1905 году, когда городское общественное управление объявило конкурс на лучший проект училищного дома и здания ремесленного училища в память императора Петра I.

«В 1905 году городское общественное управление объявило ограниченный конкурс на составление проектов училищного дома и здания ремесленного училища в память императора Петра I», — так стартовала публикация в журнале «Зо́дчий», посвященная будущему комплексу.

Первоначально планировалось возвести здание на пересечении Малой Дворянской (ныне Мичуринской) и Пеньковской улиц.

Выбор места был неслучаен: поблизости находился летний домик Петра Великого — один из первых «дворцов» молодого Петербурга.

Архитектурное сражение: Гоген, Бенуа, Барановский и их подопечные

На суд видных архитекторов своего времени — Александра фон Гогена, Леонтия Бенуа и Гавриила Барановского — было представлено пять проектов. Первое место занял Александр Дмитриев, второе — Александр Лишневский.

Проект Лишневского отличался фирменной любовью к угловым башням, призванным подчеркнуть пересечение улиц. Его фасады были решены в готическом стиле, что придавало зданию нотки средневековой крепостности.

Александр Дмитриев предложил совершенно иной подход. Его училищный дом создавался в стилистике петровского барокко — эпохи, неразрывно связанной с именем Петра I.

Именно эта концептуальная связь, идея создания памятника Петру в его же стиле, поразила жюри своей точностью и уместностью.

От идеи к воплощению: новый дом для училища

Проект Дмитриева был отложен, но в 1910 году к нему вернулись, поручив воплощение именно этому архитектору. Он сохранил основную идею конкурсного варианта, добавив ряд декоративных правок.

Интересно, что к этому моменту Дмитриев уже успел построить на Английском проспекте дом служащих Нового Адмиралтейства — одно из самых ярких его творений в стиле модерн, ставшее своеобразной «пробой пера».

Прежде чем приступить к строительству, проект был перенесен на новое место — на Петровскую набережную.

Это решение оказалось весьма удачным: перед зданием открылось широкое пространство, позволившее эффектно представить монументальный фасад.

Символы эпохи на фасадах

Высокий шестиэтажный корпус венчает стройная башенка со шпилем — явная отсылка к Петропавловскому собору. В архитектурном ансамбле здания прослеживаются и другие мотивы петровской эпохи: от строгих форм до богатой символики.

На фасадах размещены фигурные аттики. На северном — герб Петербурга с перекрещенными якорями, увековечивающий морскую историю города.

Центральный аттик украшает целая композиция: монограмма Петра Великого, юноши с медвежьей шкурой и золотые часы. Этот декоративный элемент разработал Александр Бенуа.

Отмечается и интересная асимметрия здания: курдонёр смещен от центра — редкий прием для архитектуры «под Петра». В небольшом дворике ныне разбит сад, где установлен памятник адмиралу Нахимову.

Над главным входом до сих пор висит табличка с оригинальным названием постройки и датами строительства — маленький, но важный штрих, хранящий память о прошлом.

От ремесленного училища к Нахимовскому: новая морская глава

Ремесленное училище открылось в 1912 году, но его история оказалась недолгой — после революции здесь разместили несколько школ.

Все изменилось в 1944 году, когда, по постановлению СНК СССР, в здании было открыто Нахимовское училище, готовящее будущих моряков.

Важно развеять распространенный миф: крейсер «Аврора» не всегда стоял у училища. Более того, в октябре 1917 года он вел огонь совсем с другого места.

Постоянное место стоянки рядом с училищем крейсер получил лишь в 1948 году, специально для того, чтобы подчеркнуть морскую направленность учебного заведения.

Со временем эти два символа настолько слились в сознании горожан, что сегодня трудно представить училище без «Авроры» — они стали единым историческим ансамблем.