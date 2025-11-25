Он до сих пор работает? Какой древний артефакт Петербурга удивляет даже искушенных горожан

Где в Северной столице найти лифт, который помнит 1914 год?

В лабиринтах петербургских дворов, где каждый камень хранит свою историю, можно обнаружить по-настоящему уникальные объекты.

Одним из таких «забытых» артефактов является необычный лифт, расположенный на фасаде деревянного корпуса по адресу 3-я Советская улица, дом 10.

Этот раритет, сохранившийся чудом, продолжает вызывать удивление и трепет у тех, кто случайно натыкается на него.

Десятки лет под дождем, а он все стоит

Конструкция все еще держится. Невероятная стойкость этого механизма, простоявшего, вероятно, десятилетия в заброшенном состоянии, поражает.

Лифты подобного типа, как выяснилось, появились в СССР в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Официальное название этой подъемной машины — пассажирский лифт завода ЦРМЗ с распашными дверями, расположенный в каркасно-приставной шахте.

В отличие от современных конструкций из металлопластика, этот экземпляр полностью выполнен из дерева, что делает его особенно ценным.

«Данный тип подъёмной машины официально называется так — пассажирский лифт завода ЦРМЗ с распашными дверями, расположенный в каркасно-приставной шахте», — уточняется в описании.

Адреналин и атмосфера старого двора

Несмотря на свою долговечность, этот деревянный лифт несет в себе определенный риск.

«Он много лет находится в этом месте и чувствует себя довольно уверенно. Хотя залезать под него я бы не рекомендовал. А тот вдруг это будет тот самый момент, когда он „решит“ упасть», — предостерегает петербуржец.

Расположенный во дворе дома № 10 по 3-й Советской улице, вход в который со стороны 4-й Советской улицы, к слову, свободен из-за неработающего замка, лифт является частью атмосферного ансамбля.

Рядом с ним находится низкая, колоритная старая арка, едва ли выше ребенка. Здание, на котором установлен лифт, было построено в 1914 году, добавляя месту исторической глубины.

Для тех, кто ценит неформальные достопримечательности и готов к небольшим приключениям, этот забытый уголок Петербурга станет настоящим открытием.