Городовой / Город / Укус алабая обернулся крупной выплатой: хозяину придётся отдать петербурженке 100 тысяч
Опубликовано: 25 ноября 2025 11:30
Суд обязал владельца алабая выплатить 100 тысяч рублей жительнице Петербурга за ущерб здоровью, причинённый собакой.

В Сестрорецке районный суд назначил владельцу крупной собаки выплату 100 тысяч рублей женщине, получившей травму от его питомца. Пострадавшая перенесла воспаление в ноге после укуса и была вынуждена лечиться. Решение было принято после того, как хозяйка обратилась за компенсацией морального вреда.

Инцидент произошёл в начале лета 2023 года в посёлке Приветнинское Ленинградской области. Мужчина не уследил за своим алабаем, который укусил женщину за голень. Через неделю из-за осложнений врачи провели вскрытие и дренирование гнойного образования в месте раны.

Женщина присутствовала на судебном разбирательстве, тогда как владелец собаки предпочёл не приходить. Он заявил, что требуемая сумма компенсации кажется ему чрезмерной. Несмотря на его позицию, суд присудил всю запрошенную сумму.

Суд также обязал ответчика выплатить 3 тысячи рублей в городской бюджет — это покрытие расходов по оплате государственной пошлины, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в городе недавно приняли новые правила по выгуливанию собак. Теперь обязательны поводок и намордник, а также введены ограничения на нахождение животных в местах массового скопления людей и в частных домах. Эти требования направлены на повышение безопасности жителей и животных.

Автор:
Юлия Аликова
Город
