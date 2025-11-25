«Зубы Дракона» и «глаза Катуни»: мистические места Алтая, которые невозможно забыть

Поездка по России, которая заставит поверить в нереальность пейзажей.

Величие Горного Алтая сложно описать словами — это край, где природа предстает во всей своей первозданной красе.

Стоит лишь сесть в автомобиль, отправиться по Чуйскому тракту, свернуть в любом понравившемся направлении, и незапланированные остановки подарят незабываемые впечатления.

Как отмечает Валентина Глуходедова в журнале «Профиль», в «Сказке Алтая» даже можно взять автомобиль напрокат, а местные агрегаторы такси готовы доставить путешественников к живописным уголкам.

Катунь, Телецкое и пещеры: природные жемчужины

Река Катунь, чье имя с древнетюркского переводится как «царица», является одной из главных природных достопримечательностей. Ее воды, летом не превышающие 15–17 градусов, приобретают невероятный бирюзовый оттенок.

Не менее впечатляет и Телецкое озеро — второе по величине пресноводное озеро Сибири после Байкала. На его берегах расположены многочисленные турбазы и кемпинги, а также разрешены водные прогулки и рыбалка в специально отведенных зонах.

Неподалеку, на левом берегу Катуни, возвышается скалистый массив Тавдинских пещер — пятикилометровый комплекс карстовых образований.

Живописные виды этих мест когда-то вдохновили художника Николая Рериха, чей памятник установлен неподалеку.

Мистические скалы и неземные пейзажи

В Чемальском районе можно увидеть «Зубы Дракона» — ряд острых скал, напоминающих мифическое чудовище.

Чуть дальше, в том же районе, расположены «Глаза Катуни» — Голубые озера, которые появляются лишь поздней осенью и зимой, радуя кристально чистой водой, позволяющей увидеть дно даже на глубине 17 метров.

Эти озера не замерзают даже в самые сильные морозы, питаясь от подземных источников.

Поистине неземные пейзажи открываются в урочище Кызыл-Чин, известном как «Марс». Горы здесь переливаются всеми оттенками желтого, оранжевого, красного и лилового.

Ученые предполагают, что миллионы лет назад эта территория находилась на дне древнего Чуйского озера.

Петроглифы, священные вершины и плато предков

Неподалеку от села Элекмонар находится Калбак-Таш — крупное святилище с тысячами древних наскальных рисунков (петроглифов), повествующих о быте и традициях народов, населявших эти земли с неолита до древнетюркской эпохи.

Горный Алтай также является домом для священной вершины Сибири — Белухи. Ледники этой горы дают начало многим рекам, включая Катунь.

Путешественники, даже не покоряя вершину, отмечают особую энергетику окрестностей, называя их «местом силы».

Высокогорное плато Укок, уходящее к границе с Монголией, известно как «алтайский Тибет».

Это удаленное от цивилизации место, усеянное реками, ручьями и гигантскими валунами, оставленными древними ледниками, считается священным с древних времен. Туристы поражаются его неземной красоте.

Отдых на любой вкус: от лыж до парапланеризма

Курорт «Манжерок» предлагает развлечения круглый год: зимой — катание на лыжах, сноубордах и тюбингах, а летом — экотропы, сплавы на байдарках, конные и велопрогулки, веревочный парк и парапланеризм.

А в Зубровом питомнике можно увидеть зубров и маралов в их естественной среде обитания.

Зимой Алтай преображается, окутываясь тишиной и снегом. Ухоженные склоны Манжерока, мягкие соболиные леса и невероятно звездное небо, недоступное в городских условиях, создают атмосферу умиротворения и сказки.

Так что новогодние каникулы — это идеальное время для того, чтобы окунуться в настоящую сказку.