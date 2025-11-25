Здоров ли ваш питомец? В Петербурге вводят тест, который даст ответ за считанные минуты

В Петербурге впервые в России начинают использовать мобильную систему «ИнноКвик», предназначенную для быстрой диагностики здоровья домашних животных. Это оборудование полностью отечественной разработки, призвано ускорить и упростить проведение лабораторных исследований.
Нововведение внедряется сразу в нескольких городских ветеринарных учреждениях, сообщили в пресс-службе Смольного.
Основной элемент комплекса — прибор для ПЦР-анализа, а также вспомогательные материалы для проведения исследований. Система оснащена встроенным программным обеспечением, что позволяет сразу интерпретировать собранные данные и оперативно передавать их на портативные устройства — например, смартфоны или планшеты.
На проведение диагностики уходит примерно полчаса, сложная подготовка для этого не требуется.
Губернатор Александр Беглов выделил значимость инновации:
"Ветеринарная помощь становится доступнее, оперативнее и эффективнее. Это шаг вперёд в обеспечении здоровья и благополучия животных",
— подчеркнул глава города.
Теперь специалисты могут сразу определить наличие инфекций дыхательной системы, крови и пищеварительной системы у различных видов животных.
Кроме того, система позволяет выявить группу крови у кошек, собак, птиц, грызунов и рептилий. Весь процесс проходит внутри полностью герметичного блока, что предотвращает загрязнение образцов.
Устройство весит всего 5 килограммов, благодаря чему его можно использовать как в помещениях, так и на выезде — например, на фермах, в питомниках или просто в поле. Сейчас новые комплексы начали работу на государственной ветеринарной станции Приморского района.
В ближайшее время подобное оборудование появится также на городской ветеринарной станции на 2-й Жерновской улице и в центре ветеринарии на Лиговском проспекте.
Недавно также стало известно, что приюты Ленинградской области получили поддержку в размере 5 миллионов рублей. Эти средства направлены на обустройство вольеров и приобретение дополнительного ветеринарного оборудования.