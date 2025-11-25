Городовой / Город / Здоров ли ваш питомец? В Петербурге вводят тест, который даст ответ за считанные минуты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Устав морской» и атласы Крузенштерна: чем запомнилось 25 ноября в истории Петербурга Город
Не по всему городу: первые роботы‑курьеры вышли на маршрут в одном из районов Петербурга Город
В Петербурге дорогой деликатес — дешёвое наказание: перекупщики чёрной икры вымирающей рыбы получили лишь условные сроки Город
Дороже, но свободнее: новые тарифы на парковку уменьшили поток машин в центре Петербурга Город
Песок раздора: петербургских дворников на Васильевском отчитали за обработку детской площадки Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Здоров ли ваш питомец? В Петербурге вводят тест, который даст ответ за считанные минуты

Опубликовано: 25 ноября 2025 06:30
Здоров ли ваш питомец? В Петербурге вводят тест, который даст ответ за считанные минуты
Здоров ли ваш питомец? В Петербурге вводят тест, который даст ответ за считанные минуты
Городовой ру

Разработаны новые ПЦР-наборы, которые позволяют быстро и достоверно оценить состояние животного.

В Петербурге впервые в России начинают использовать мобильную систему «ИнноКвик», предназначенную для быстрой диагностики здоровья домашних животных. Это оборудование полностью отечественной разработки, призвано ускорить и упростить проведение лабораторных исследований.

Нововведение внедряется сразу в нескольких городских ветеринарных учреждениях, сообщили в пресс-службе Смольного.

Основной элемент комплекса — прибор для ПЦР-анализа, а также вспомогательные материалы для проведения исследований. Система оснащена встроенным программным обеспечением, что позволяет сразу интерпретировать собранные данные и оперативно передавать их на портативные устройства — например, смартфоны или планшеты.

На проведение диагностики уходит примерно полчаса, сложная подготовка для этого не требуется.

Губернатор Александр Беглов выделил значимость инновации:

"Ветеринарная помощь становится доступнее, оперативнее и эффективнее. Это шаг вперёд в обеспечении здоровья и благополучия животных",

— подчеркнул глава города.

Теперь специалисты могут сразу определить наличие инфекций дыхательной системы, крови и пищеварительной системы у различных видов животных.

Кроме того, система позволяет выявить группу крови у кошек, собак, птиц, грызунов и рептилий. Весь процесс проходит внутри полностью герметичного блока, что предотвращает загрязнение образцов.

Устройство весит всего 5 килограммов, благодаря чему его можно использовать как в помещениях, так и на выезде — например, на фермах, в питомниках или просто в поле. Сейчас новые комплексы начали работу на государственной ветеринарной станции Приморского района.

В ближайшее время подобное оборудование появится также на городской ветеринарной станции на 2-й Жерновской улице и в центре ветеринарии на Лиговском проспекте.

Недавно также стало известно, что приюты Ленинградской области получили поддержку в размере 5 миллионов рублей. Эти средства направлены на обустройство вольеров и приобретение дополнительного ветеринарного оборудования.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью