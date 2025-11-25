Хотели чужую жилплощадь: квартиру умершей пенсионерки на Будапештской в Петербурге изъяли у мошенников в собственность района

Жильё стоимостью свыше 6,5 миллиона рублей ранее находилось в собственности жительницы Санкт-Петербурга, которой было 60 лет.
У пенсионерки не было наследников, а после её ухода из жизни на квартиру были оформлены подложные документы на право собственности.
Лицо, выдававшее себя за внука женщины, зарегистрировало недвижимость на своё имя. Позже эта квартира стала предметом фиктивной купли-продажи и оказалась передана другим лицам по цене 3,5 миллиона рублей.
По российским законам, если у собственника нет наследников, его имущество должно перейти в распоряжение районной администрации.
В дальнейшем такое жильё предоставляется гражданам, которые нуждаются в улучшении условий проживания.
Прокурор Фрунзенского района обратился в суд с требованием признать квартиру на Будапештской улице выморочным жилым помещением.
Также был поднят вопрос о лишении новых владельцев их прав на эту недвижимость. Суд удовлетворил иск полностью, и теперь идёт процесс передачи квартиры в собственность района, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Параллельно было возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.
Ранее специалист в области права рассказал в одной из социальных сетей о главных принципах, которые необходимо знать россиянам при наследовании квартир.
Эксперт напомнил, что порядок оформления прав на недвижимость строго регулируется законодательством.