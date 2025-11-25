Вместо агента — алгоритм: в Петербурге аферы с ОСАГО и КАСКО перешли на искусственный интеллект

В Санкт-Петербурге автомобилистов проинформировали о появлении новой мошеннической схемы, связанной со страхованием ОСАГО и КАСКО.

В Санкт-Петербурге участились случаи мошенничества с применением искусственного интеллекта для создания поддельных снимков дорожно-транспортных происшествий.

Главная угроза заключается в том, что злоумышленники предлагают услуги по изготовлению фальшивых фотографий разбитых автомобилей, чтобы неправомерно получить выплаты по страховке ОСАГО или КАСКО.

В последнее время в интернете стали появляться объявления от лиц, готовых искусственно смонтировать снимки повреждённого транспортного средства.

Правоохранительные органы рекомендуют гражданам сохранять бдительность и не поддаваться на сомнительные предложения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, риск оказаться обманутым при дистанционном оформлении страхового случая стал выше. Этим вопросом обеспокоены как страховые компании, так и автовладельцы.

В связи с этим сотрудники дорожной полиции советуют фиксировать аварии прямо на месте происшествия. Оптимально делать фотографии в хорошем свете с разных точек и снимать общую обстановку вокруг, включая дорожные знаки и расположение автомобилей.

Специалисты также рекомендуют дополнительно записывать короткие видеоролики, поскольку такие материалы сложнее подделать.

Кроме того, важно записывать сведения о времени и месте происшествия, а также контактные данные свидетелей и номера других транспортных средств, участвовавших в аварии.

Для обращения в страховые организации рекомендуется использовать только их официальные сайты. Связь с представителями следует вести исключительно через проверенные цифровые сервисы.

В последнее время также отмечается новый вид мошенничества на автомобильном рынке, связанный с применением искусственного интеллекта для обмана покупателей и страховщиков. Эксперты советуют сохранять осторожность и не доверять неофициальным предложениям из интернета.

