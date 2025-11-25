Настоящее дно не нашел даже Менделеев: что скрывается в глубинах бездонного озера под Москвой

Неподалеку от Москвы, в окрестностях Солнечногорска, раскинулось место, овеянное мистическими преданиями — озеро «Бездонное».

Легенды местных жителей гласят, что когда-то на его месте стояла старинная церковь, которая вместе со всеми грешниками, вошедшими внутрь, мгновенно ушла под землю, образовав на глазах у изумленных людей небольшое круглое озеро.

Эта история перекликается со сказанием о граде Китеже, что исчез в водах озера Светлояр.

Океанские тайны и бесконечная глубина

Ходили упорные слухи о том, что озеро «Бездонное» имеет прямое соединение с океаном. Поговаривали, что из его глубин всплывали обломки деревянной обшивки древних кораблей, исчезнувших во время океанских путешествий.

Говорили и о том, что озеро поистине бесконечно глубоко и не имеет дна.

Однако, как ни странно, местные жители, живущие рядом, не припоминают случаев утопления в озере, хотя предостерегают детей об опасности плавания из-за его предполагаемой бездонности.

Дайверы, сапропель и мутная вода

Стремясь раскрыть тайну глубины, дайверы неоднократно исследовали озеро, но так и не обнаружили твердого дна. На глубине нескольких метров были обнаружены отложения сапропеля, но попытки достать до твердой поверхности ни к чему не привели.

Ужасная мутность воды, усиливающаяся при любом контакте, лишь усугубляла плохую видимость, делая погружения еще более трудными.

«Нельзя сказать, что дна у озера нет совсем: оно имеется у берегов, но к центру опускается на неизвестно какую глубину», — отмечается в описании.

Военные карты, круглый диаметр и визит Менделеева

Согласно данным из открытых источников, на военных картах глубина озера «Бездонное» указана как 100-150 метров — это очень большая величина для водоема такого размера.

Озеро обладает почти идеально круглой формой с диаметром около 175 метров, и его размеры остаются неизменными уже много веков.

Легенда гласит, что сам Д.И. Менделеев, узнав о необычайной глубине озера, лично предпринял попытку измерить ее. Ученый отправился на лодке с камнем, обвязанным чрезвычайно длинной веревкой.

Доплыв до середины водоема, он бросил камень, но, по преданию, тот так и не достиг дна. К сожалению, точная длина веревки, использованной великим химиком, остается неизвестной.

Метеорит или ледник: версии происхождения

Ученые предполагают, что озеро могло образоваться двумя путями: под воздействием метеорита или в результате таяния ледника.

Последняя версия подтверждается заболоченностью окрестных мест, куда можно добраться только по деревянному настилу. Однако, возможно, сама воронка была создана метеоритом, упавшим в это место в доисторические времена.

Вокруг озера раскинулся лес, а берега, будучи топкими, не привлекают животных, но служат домом для множества птиц.

Пресная вода озера раньше была украшена чудесными кувшинками, которые, к сожалению, исчезли из-за нарушения экологии, связанного с хозяйственной деятельностью.

«Я не могу поверить в то, что на этом месте могла стоять церковь, ведь у озера многовековая история, и даже, скорее всего, это озеро реликтовое», — говорит один из туристов.

Многие предполагают, что озеро могло сформироваться еще в Юрский период, когда на месте современной Москвы плескалось море. Учитывая это, легенды о церкви и всплывших останках кораблей кажутся выдумкой.