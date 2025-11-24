У стен Петропавловской крепости со дна Невы подняли немецкую каску: как она сюда попала?

Водолазы специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии обнаружили немецкий военный шлем в районе Петропавловской крепости, в акватории Невы.
Находка была сделана при обследовании дна Кронверкского пролива. По информации ведомства, речь идёт о латунном штальхельме М40, которому сильно повредила коррозия.
Как рассказал водолаз, ранее это место неоднократно осматривали, и появление предмета объяснили сильным течением, которое могло принести его из района боёв времён Великой Отечественной войны.
Специалисты полагают, что шлем, возможно, принадлежал немецкому солдату, участвовавшему в блокаде Ленинграда. Сильная коррозия привела к тому, что после подъёма обнаруженный предмет буквально рассыпался в руках водолаза.
Ранее сообщалось, что в этих же водах были найдены оклады старинных икон. Историки продолжают изучать подобные находки, так как они позволяют лучше понять события минувших времён.