Городовой / Город / У стен Петропавловской крепости со дна Невы подняли немецкую каску: как она сюда попала?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путеводители молчат, но мы расскажем: в этом укромном месте Карелии поют камни Город
Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины Общество
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить Общество
Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение Город
Т-34 на въезде, Европа на горизонте: как живут в самом закрытом городе Ленобласти Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

У стен Петропавловской крепости со дна Невы подняли немецкую каску: как она сюда попала?

Опубликовано: 24 ноября 2025 05:44
У стен Петропавловской крепости со дна Невы подняли немецкую каску: как она сюда попала?
У стен Петропавловской крепости со дна Невы подняли немецкую каску: как она сюда попала?
Городовой ру

Шлем, обнаруженный в Петербурге, попал в город в результате течения и связан с событиями Великой Отечественной войны.

Водолазы специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии обнаружили немецкий военный шлем в районе Петропавловской крепости, в акватории Невы.

Находка была сделана при обследовании дна Кронверкского пролива. По информации ведомства, речь идёт о латунном штальхельме М40, которому сильно повредила коррозия.

Как рассказал водолаз, ранее это место неоднократно осматривали, и появление предмета объяснили сильным течением, которое могло принести его из района боёв времён Великой Отечественной войны.

Специалисты полагают, что шлем, возможно, принадлежал немецкому солдату, участвовавшему в блокаде Ленинграда. Сильная коррозия привела к тому, что после подъёма обнаруженный предмет буквально рассыпался в руках водолаза.

Ранее сообщалось, что в этих же водах были найдены оклады старинных икон. Историки продолжают изучать подобные находки, так как они позволяют лучше понять события минувших времён.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью