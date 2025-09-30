«Запросите письменный отказ с обоснованием»: как иногороднему студенту отстоять право на жилье

Многие иногородние студенты сталкиваются с отказом в предоставлении общежития.

Однако, как объясняет юрист, магистр юриспруденции, член Ассоциации юристов России и Союза юристов-блогеров при АЮР и Университете имени О. Е. Кутафина Иван Курбаков, это не конец истории.

Существуют законные пути решения проблемы.

Право на общежитие: что говорит закон?

«Согласно ст. 39 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нуждающимся в жилых помещениях, … предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда у этих организаций», — разъясняет юрист.

Отказ может быть обжалован, если он «необоснован или противоречит внутренним нормативным актам вуза».

Первый шаг: письменный отказ

«Важно! Если вам отказали, первым делом запросите письменный отказ с обоснованием. Без него обжаловать решение будет сложно», — подчеркивает Курбаков в беседе с «Городовой».

Внутривузовские инстанции: начинаем с малого

Если отказ получен, первым делом стоит обратиться во внутривузовские инстанции.

Написать заявление декану факультета, задействовать профком студентов, который «часто имеет рычаги влияния на администрацию вуза».

Если эти меры не помогли, то есть еще способ:

«Пишите жалобу ректору с просьбой предоставить место в общежитии».

Внешние жалобы: когда вуз не слышит

Если внутренние ресурсы исчерпаны, можно обращаться во внешние инстанции:

Рособрнадзор: Этот федеральный орган контролирует сферу образования. Жалобу можно подать через сайт или по почте. Срок рассмотрения — 30 дней. Прокуратура: Если отказ носит «дискриминационный характер или нарушает ваши права», прокуратура обязана провести проверку.

«Если все досудебные методы исчерпаны, подавайте исковое заявление в районный суд», — советует юрист.

Требования могут включать обязательство вуза предоставить место, а также возмещение убытков и морального вреда.

Образец жалобы: как правильно составить обращение

Для обращения в Рособрнадзор или прокуратуру можно использовать следующий шаблон:

«Прошу провести проверку в связи с необоснованным отказом в предоставлении места в общежитии [название вуза]. Отказ нарушает мои права как иногороднего студента… Прошу обязать вуз предоставить мне место в общежитии».

К жалобе необходимо приложить копии документов: паспорта, студенческого билета и, конечно, письменного отказа.