Где арестанты наматывали круги, накроют ужин: в старых «Крестах» откроют рестораны и кафе

В Северной столице России на территории бывшего следственного изолятора «Кресты» через несколько лет планируется создать ресторанную улицу.
Будущий променад для любителей поесть станет одним из объектов обширной реконструкции этого известного исторического комплекса. Ресторанные заведения разместятся там, где раньше находились камеры и прогулочные дворики для заключённых.
Этот новый гастрономический маршрут войдёт в состав культурно-туристического кластера, создаваемого на месте обновлённого тюремного комплекса.
Посетителям предложат не только выбор кафе и ресторанов, но и возможности для отдыха и культурного досуга. Среди прочего, один из ресторанов разместят прямо в бывшем прогулочном дворе изолятора.
Проект предусматривает появление двух гостиниц: одна рассчитана на семейных гостей, другая — на деловую аудиторию.
В обновлённом комплексе также откроют музей, посвящённый истории самой локации. Все здания, признанные памятниками, подвергнут бережной реставрации, чтобы вернуть им прежний исторический облик, сообщает Фонтанка.
От советских построек намерены либо избавиться, либо построить их заново с учётом новых требований. В результате пространство бывших «Крестов» будет переосмыслено и станет открытым для жителей и туристов.
