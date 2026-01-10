Петербуржцы с инвалидностью нашли работу благодаря неожиданному повороту года

В прошлом году свыше двух тысяч жителей Санкт-Петербурга с инвалидностью были приняты на работу различными организациями города.
Эти граждане обратились за поддержкой по трудоустройству и получили помощь со стороны службы занятости и работодателей города. Этот факт подтвердили в пресс-службе администрации Петербурга.
При подборе места работы учитываются особенности состояния здоровья и приобретённые навыки соискателей.
В городе регулярно проводят специальные ярмарки вакансий, где желающие могут пообщаться с возможными работодателями, пройти короткое собеседование и получить профессиональные советы.
Для тех, кто ищет работу, организуются стажировки продолжительностью до трёх месяцев, которые позволяют приобрести необходимый опыт и повысить свои шансы на постоянное трудоустройство.
Об индивидуальном подходе к выбору вакансий для каждого отметили представители центра занятости. По их словам, учитывается не только диагноз, но и профессиональная подготовка соискателя.
Ранее город занял лидирующую позицию среди всех населённых пунктов Северо-Западного федерального округа по уровню спроса на персонал рабочих профессий.
