Петербуржцы с инвалидностью нашли работу благодаря неожиданному повороту года
Петербуржцы с инвалидностью нашли работу благодаря неожиданному повороту года

Опубликовано: 10 января 2026 15:37
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

В 2025 году в Санкт-Петербурге были трудоустроены 2 тысячи жителей с инвалидностью, сообщили в Смольном.

В прошлом году свыше двух тысяч жителей Санкт-Петербурга с инвалидностью были приняты на работу различными организациями города.

Эти граждане обратились за поддержкой по трудоустройству и получили помощь со стороны службы занятости и работодателей города. Этот факт подтвердили в пресс-службе администрации Петербурга.

При подборе места работы учитываются особенности состояния здоровья и приобретённые навыки соискателей.

В городе регулярно проводят специальные ярмарки вакансий, где желающие могут пообщаться с возможными работодателями, пройти короткое собеседование и получить профессиональные советы.

Для тех, кто ищет работу, организуются стажировки продолжительностью до трёх месяцев, которые позволяют приобрести необходимый опыт и повысить свои шансы на постоянное трудоустройство.

Об индивидуальном подходе к выбору вакансий для каждого отметили представители центра занятости. По их словам, учитывается не только диагноз, но и профессиональная подготовка соискателя.

Ранее город занял лидирующую позицию среди всех населённых пунктов Северо-Западного федерального округа по уровню спроса на персонал рабочих профессий.

Автор:
Юлия Аликова
