Петербургским предпринимателям открыли золотой кран: льготные деньги в 2025 году хлынули вдвое щедрее

В 2025 году представители малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга уже получили льготные кредиты на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.

Это почти вдвое больше — на 91% — по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили власти города.

Губернатор Александр Беглов уделил отдельное внимание вопросам развития индустрии и поддержки предпринимателей.

Он отметил, что ежегодно город внедряет новые меры помощи — увеличивает как финансовую поддержку, так и нефинансовые формы содействия. По словам губернатора, решения по заявкам принимаются в течение не более 10 дней.

Беглов также подчеркнул:

«По объёму гарантийной и микрофинансовой поддержки Петербург занимает лидирующее место в стране.

Наш Фонд содействия кредитованию МСП и Фонд микрофинансирования — одни из крупнейших организаций поддержки бизнеса в России. Их совокупные активы — 12,6 миллиарда рублей».

За счёт обновлений условий теперь предприниматели могут рассчитывать на льготные займы в рамках фонда до 20 миллионов рублей, а в некоторых случаях — и до 50 миллионов.

В прошлом году микрофинансовая организация города выдала бизнесу свыше 1,1 миллиарда рублей. Большая часть средств — свыше 70% — была направлена на инвестиционные проекты.

В 2025 году предприятия Санкт-Петербурга с помощью гарантий фонда привлекли в общей сложности более 13,5 миллиарда рублей.

Средний размер поручительства составил 18,6 миллиона рублей, что на одну пятую превышает показатель 2024 года.

Фонд содействия кредитованию компаний предоставляет поручительства до 100 миллионов рублей по банковским гарантиям и кредитам, покрывая до половины собственных обязательств предпринимателей.

С начала существования этой программы было выдано около 6,9 тысячи поручительств на сумму 61,4 миллиарда рублей.

Общий объём финансирования превысил 173 миллиарда рублей. Благодаря этим мерам малый и средний бизнес получил расширенные возможности для развития.

Предприятия лёгкой промышленности, студии дизайна и перерабатывающие производства могут взять кредит до 5 миллионов рублей под ставку 12% в год.

При этом участникам проекта «Петербургский дизайн» доступны займы без залога. Максимальный срок кредитования для таких мер поддержки — 36 месяцев.

Совокупные активы фондов – 12,6 млрд рублей

Средний размер поручительства – 18,6 млн рублей

Максимальный лимит займа – до 50 млн рублей

Всего выдано 6,9 тыс. поручительств на 61,4 млрд рублей

На 2026 год в городе намечен запуск нового механизма поддержки предприятий промышленного сектора, который предусматривает значительный рост лимитов льготного финансирования.

За прошедший год в Петербурге число новых индивидуальных предпринимателей увеличилось почти на 15 тысяч.

Малый и средний бизнес таким образом продолжает активно развиваться при государственной поддержке.