В Петербурге застроили свою Красную площадь: мечтали построить гостиницу «Москву», а недавно выгнали с нее мигрантов

Это не игра слов и не альтернативная история — название действительно существовало, пусть и недолго.

Сегодня площадь Александра Невского кажется логичным завершением Невского проспекта — строгой, транзитной, почти официальной. Но с 1923 года она носила другое имя: Красная площадь.

Так советская власть переименовала пространство у входа в Александро-Невская лавра, подчёркивая разрыв с религиозным прошлым и "революционный дух времени".

Если бы это название закрепилось, Петербург получил бы странный, почти абсурдный адрес: гостиница «Москва» на Красной площади — не в столице, а в Ленинграде.

Мрачное место с крысами и легендой

До масштабной советской реконструкции площадь выглядела совсем не парадно. Амбары у Невы, тёмные закоулки, отсутствие мощения.

В 1920-е здесь ходила городская легенда: извозчик якобы попытался проехать через амбары, а наутро нашли два скелета — человека и лошади, объеденных крысами. История сомнительная, но атмосферу места передаёт точно.

Красная — но ненадолго

Название "Красная площадь" продержалось почти 30 лет. Уже в 1952 году, на фоне возврата к историческим символам, площади дали имя Александра Невского — небесного покровителя города.

Почти одновременно началась реконструкция: Невский связали с Малой Охтой, расчистили выход к Неве, убрали амбары и сформировали тот самый ансамбль, который мы знаем сегодня.

"Москва", которая могла быть совсем другой

Гостиницу "Москва" построили в 1970-х — уже на площади Александра Невского. Она стала символом позднесоветского города и принимала в основном иностранных туристов.

Но если бы переименование 1952 года не состоялось, история сохранила бы курьёз: отель «Москва» на Красной площади Петербурга — фраза, способная запутать любого гида.

Сейчас же по площади ездят таксисты, правда, теперь только русские. Все-таки иностранных специалистов такой привилегии лишили.