Ай, болит: в этом доме под Петербургом уже сто лет лечат детей - именно о ней писал Чуковский

Этот дом пережил смену эпох, владельцев и катастрофы, не утратив своего назначения.

Среди сосен Сестрорецка стоит деревянный дом, который легко принять за сказочный терем. Но за этой нарядной архитектурой скрывается история куда более серьёзная — история врача, искусства и детского спасения, растянувшаяся более чем на столетие.

От частного заказа к дому доктора

В 1907 году архитектор Сергей Гингер построил дачу для присяжного поверенного Герцмана. Уже через год участок вместе с домом приобрёл известный петербургский врач-терапевт Лев Моисеевич Клячко. Это был человек заметный не только в медицинских кругах: о нём тепло отзывался Александр Бенуа, отмечая его опыт и редкие человеческие качества.

Повод для этой благодарности был весомым. Клячко вылечил тяжело больную жену художника Леонида Бакста, и в знак признательности получил от него картину "Античный ужас" — сегодня одно из знаковых полотен Русского музея.

Дача как рабочее пространство

Для Клячко эта дача была не просто летним убежищем. Здесь он жил с семьёй и одновременно принимал пациентов, не прерывая практику. Планировка дома была продумана до мелочей: рабочие, служебные и жилые зоны имели отдельные входы, а первый этаж включал приёмную, кабинет и лабораторию.

На втором этаже располагались детские и гостевые комнаты, бильярдная и балконы. Всё это — в изящном деревянном доме северного модерна с разновысокими крышами, верандами и живописным силуэтом.

Дом, который продолжил лечить

После революции частная жизнь дачи закончилась, но её назначение — нет. В доме разместился детский санаторий. Именно этот период зафиксировал Корней Чуковский в дневнике, описав впечатление от учреждения, где лечились и отдыхали дети рабочих и бедных семей.

Эта функция — помощь детям — закрепилась за зданием на десятилетия.

Пожар и второе рождение

В 1991 году дача серьёзно пострадала от пожара. Казалось, деревянному памятнику не суждено уцелеть. Однако статус объекта культурного наследия сыграл решающую роль: КГИОП инициировал научную реставрацию, и здание было возвращено к жизни.

Сегодня дача Клячко входит в состав санатория «Детские дюны» и остаётся частью медицинского комплекса, продолжая ту самую линию, ради которой и была когда-то приобретена.

Дом, который не сменил смысла

Редкий случай для Петербурга и его пригородов: здание, пережив смену эпох, владельцев и катастрофы, не утратило своего главного назначения. Более ста лет здесь помогают детям — пусть уже в иной форме и в других условиях.

И, пожалуй, именно в этом заключается главная ценность дачи Клячко — не только архитектурная, но и человеческая.