Незавершённый шедевр Петербурга: тайны Смольного собора

Смольный собор давно стал символом Петербурга. Но в замыслах Бартоломео Растрелли он должен был выглядеть куда грандиознее — с колокольней выше Петропавловской, самой высокой в Европе.

Под неё подготовили фундамент на десяти тысячах дубовых свай, башню начали строить, но вскоре разобрали — проект так и не воплотили.

Самая долгая стройка Петербурга

Смольный начали возводить в 1748 году по указу Елизаветы Петровны. Работы велись с невероятным размахом — ежедневно трудились тысячи солдат и мастеров. Но Семилетняя война остановила финансирование, а после смерти императрицы стройка и вовсе замерла.

Десятилетиями собор стоял недостроенным, с пустыми сводами и потрескавшимися стенами.

План, изменённый временем

К проекту вернулись лишь в 1820-е годы. Николай I поручил Василию Стасову довести собор до конца. Но многое пришлось упростить: интерьеры сделали скромнее, фасады покрасили иначе, чем задумывал Растрелли. В 1835 году храм наконец достроили, но без рекордной колокольни.

Незавершённый шедевр

Даже без колокольни Смольный собор стал жемчужиной петербургского барокко. И, возможно, именно его незавершённость придаёт ансамблю особое очарование — напоминая, что архитектура города всегда была заложницей и великих замыслов, и исторических обстоятельств.