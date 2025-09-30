Документальное сердце Петербурга: история «Лендока» в лицах и фильмах

Сегодня здесь можно посмотреть авторское кино и посетить выставки, но стены студии помнят и хронику осаждённого Ленинграда.

На Крюковом канале спряталась одна из самых необычных киностудий Петербурга. Сегодня "Лендок" известен как арт-пространство и кинотеатр, а ведь начиналось всё почти век назад с хроники о жизни города

Хроника войны и блокадный Ленинград

Студия появилась в 1932 году как Ленинградская студия кинохроники. Именно здесь во время блокады создавался фильм "Ленинград в борьбе", который стал документом героизма жителей города.

Операторы снимали под обстрелами и приносили кадры на студию на детских санках — лишь бы сохранить свидетельства времени.

Камеры, фиксирующие эпоху

"Лендок" умел снимать то, что становилось частью истории. От репортажей о военных преступлениях и первых строек новой эпохи — до редких кадров похорон Анны Ахматовой. К 1970-м студия уже уверенно выходила на международный уровень, получая призы крупнейших фестивалей.

Кризис и возрождение

В 1990-е, как и вся киноиндустрия, студия переживала тяжёлые времена. Но главное богатство — километры киноплёнки — удалось сохранить. А уже в 2000-е "Лендок" переродился: появились музей кино, школа, кинотеатр, а студия вновь стала местом притяжения режиссёров и зрителей.

Сегодня

Сегодня "Лендок" — это открытая площадка для кинематографистов и зрителей. Здесь можно посмотреть фестивальное кино, услышать живой джаз, заглянуть в музей кино и почувствовать дыхание истории.

Студия, которая когда-то фиксировала героизм блокадного Ленинграда, продолжает свою работу уже как культурный центр XXI века.