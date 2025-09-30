Городовой / Город / Где создавал шедевры Илья Репин: история усадьбы «Пенаты» и её звездных гостей
Где создавал шедевры Илья Репин: история усадьбы «Пенаты» и её звездных гостей

Опубликовано: 30 сентября 2025 19:00
Здесь художник прожил три десятилетия, создавая картины и принимая гостей.

На берегу Финского залива, в посёлке Репино, стоит дом, который сам хозяин называл "Пенаты" — в честь римских богов-хранителей очага. Здесь Илья Репин прожил последние три десятилетия жизни, писал картины, принимал гостей и создал особую атмосферу, где искусство соседствовало с домашним уютом.

Дом для работы и уединения

В конце XIX века Репин уже был знаменитым художником и профессором Академии художеств. Чтобы совмещать работу в Петербурге и спокойную жизнь в тишине, он приобрёл участок в Куоккале (ныне Репино) и построил усадьбу.

Дом, спроектированный по рисункам самого мастера, отличался необычной планировкой. На первом этаже находились мастерская, кабинет и гостиные, а расписные ворота украшали изображения пенатов.

Здесь рождались картины и устраивались знаменитые "репинские среды".

Центр притяжения творческой интеллигенции

В Пенатах собирались крупнейшие деятели литературы, театра и музыки начала XX века. У Репина бывали Максим Горький, Корней Чуковский, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Леонид Андреев, а также композиторы Анатолий Лядов и Александр Глазунов.

Эти встречи превращали дом в неформальный культурный центр, где обсуждали искусство и будущее России.

Жизнь и память

Художник прожил в Пенатах до конца своих дней и был похоронен в парке усадьбы. После его смерти здесь открыли музей, но во время Великой Отечественной войны здание сгорело. К счастью, часть обстановки удалось спасти. В 1962 году дом восстановили и снова открыли для посетителей.

Сегодня "Пенаты" — музей-усадьба федерального значения и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В его залах сохранилась атмосфера, в которой жил и творил Репин, а в парке можно увидеть его могилу.

Елизавета Астахова
