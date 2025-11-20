Городовой / Город / Не успели приземлиться: в Пулково полиция ищет иностранных туристов с нарушениями
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Под ёлкой — чек на 17 тысяч: сколько петербуржцы тратят на новогодние подарки Город
«Карта наша есть?» — ваш цифровой след: что ритейлеры знают о вас на самом деле Общество
Петербургу выдали «жёлтую карточку»: ветер и гололедица берут город в клещи Город
Звезда «Сумерек» и «Доктора Хауса» схлестнулся с незнакомцем в самом центре Петербурга: случайная встреча обернулась дракой Город
22 и 23 ноября бесплатно в Петербурге: сёстры Олсен на экране и мастер‑класс прямо в летной школе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Не успели приземлиться: в Пулково полиция ищет иностранных туристов с нарушениями

Опубликовано: 20 ноября 2025 05:00
Не успели приземлиться: в Пулково полиция ищет иностранных туристов с нарушениями
Не успели приземлиться: в Пулково полиция ищет иностранных туристов с нарушениями
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В МВД сообщили о планах усилить контроль в аэропорту Пулково для выявления иностранных граждан с нарушениями законодательства.

В аэропорту Северной столицы, а также в терминалах столицы, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга начали работу 12 новых пунктов, предназначенных для миграционного контроля.

Данные меры направлены на выявление иностранцев, допустивших нарушения действующих требований в этой области. Об этом информирует пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ближайшее время аналогичные службы планируется развернуть на железнодорожных пограничных точках, а также на контрольных постах, расположенных у автомобильных дорог и водных путей.

Главная цель — совершенствование системы контроля за передвижением граждан из других стран и своевременное обнаружение тех, кто не соблюдает установленные правила.

Ранее сообщалось о петербуржце, обвинённом в фиктивной постановке на учет пятнадцати иностранцев.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью