Не успели приземлиться: в Пулково полиция ищет иностранных туристов с нарушениями

В аэропорту Северной столицы, а также в терминалах столицы, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга начали работу 12 новых пунктов, предназначенных для миграционного контроля.
Данные меры направлены на выявление иностранцев, допустивших нарушения действующих требований в этой области. Об этом информирует пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В ближайшее время аналогичные службы планируется развернуть на железнодорожных пограничных точках, а также на контрольных постах, расположенных у автомобильных дорог и водных путей.
Главная цель — совершенствование системы контроля за передвижением граждан из других стран и своевременное обнаружение тех, кто не соблюдает установленные правила.
Ранее сообщалось о петербуржце, обвинённом в фиктивной постановке на учет пятнадцати иностранцев.