Финишная прямая у «Юго‑Западной»: благоустройство вокруг вестибюля вот‑вот завершат

Опубликовано: 20 ноября 2025 04:00
Благоустройство территории выходит на завершающий этап: впереди монтаж фонарей, установка стеклянного ограждения, размещение скамеек и урн.

В Санкт-Петербурге работы по благоустройству возле входа на станцию метро «Юго-Западная» приближаются к завершению. Об этом информирует телеграм-канал «Подземник».

Основные дорожные работы уже окончены: положен асфальт на тротуарах и проездах, а также установлены новые бордюрные камни.

Со стороны улицы Маршала Казакова появилась подпорная стена, которую облицевали гранитом, обустроена площадка для выхода к вестибюлю и уложен газон. Вокруг самого входа к станции установлены плиты из гранита.

Сейчас остаётся установить фонари, смонтировать стеклянные ограждения и разместить новые скамейки и урны.

Ранее жители уже обращали внимание на обновления, происходящие на станциях метро города. Так, на «Путиловской» подходят к финалу работы по преображению фасадной части здания.

Юлия Аликова
Город
