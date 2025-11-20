Финишная прямая у «Юго‑Западной»: благоустройство вокруг вестибюля вот‑вот завершат

В Санкт-Петербурге работы по благоустройству возле входа на станцию метро «Юго-Западная» приближаются к завершению. Об этом информирует телеграм-канал «Подземник».
Основные дорожные работы уже окончены: положен асфальт на тротуарах и проездах, а также установлены новые бордюрные камни.
Со стороны улицы Маршала Казакова появилась подпорная стена, которую облицевали гранитом, обустроена площадка для выхода к вестибюлю и уложен газон. Вокруг самого входа к станции установлены плиты из гранита.
Сейчас остаётся установить фонари, смонтировать стеклянные ограждения и разместить новые скамейки и урны.
Ранее жители уже обращали внимание на обновления, происходящие на станциях метро города. Так, на «Путиловской» подходят к финалу работы по преображению фасадной части здания.