Можно ли будить Петербург колоколами по выходным: в ЗакСе обсудили право на громкие богослужения

Новости по теме

Закон против «наливаек» дал осечку: на Невском бар шумит и наливает как прежде

Перейти

По кому зазвонит колокол по утрам в выходные: петербургские депутаты против закона о тишине

Перейти

«Все включено» — ловушка для наивных: какие законы и традиции игнорируют русские туристы за границей

Перейти

В Питере больше не пить: новый закон депутатов ударит по барам и «наливайкам» у домов

Перейти

Доплаты к пенсии без ограничений: кому новый закон принесет больше денег

Перейти