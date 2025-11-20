Городовой / Город / Можно ли будить Петербург колоколами по выходным: в ЗакСе обсудили право на громкие богослужения
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся Город
Неожиданный список: что подорожало в петербургских магазинах Город
Самый закрытый город Ленобласти: как попасть за границу, не выезжая из России Город
С 22 ноября в двух районах Петербурга движение усложнится: какие улицы полностью закроют Город
Пенсионерам — передышка, петербуржцам — новая возможность: что изменится в 2025 году и почему об этом стоит знать заранее Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Можно ли будить Петербург колоколами по выходным: в ЗакСе обсудили право на громкие богослужения

Опубликовано: 20 ноября 2025 03:30
Можно ли будить Петербург колоколами по выходным: в ЗакСе обсудили право на громкие богослужения
Можно ли будить Петербург колоколами по выходным: в ЗакСе обсудили право на громкие богослужения
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Законодатели Санкт-Петербурга рассматривают возможность узаконить утренний колокольный звон по выходным дням.

В северной столице обсуждается предложение депутатов о внесении изменений в действующий закон, регулирующий порядок соблюдения тишины.

Обсуждаемый проект закона предусматривает возможность не распространять ограничение на шум в определённые часы в случае проведения религиозных ритуалов по выходным, сообщили в телеграм-канале законодательного органа.

Документ уже прошёл первое чтение в городском парламенте. В пояснительной записке отмечается, что сейчас действуют ограничения, запрещающие производить шумные действия с десяти вечера до восьми утра, но для религиозных мероприятий предусмотрены исключения.

Особого внимания требуют утренние часы выходных и праздничных дней, когда с восьми до двенадцати действует запрет на нарушение покоя.

Авторы инициативы указывают, что ряд обрядов и ритуалов различных религий, например, звон колоколов в христианской традиции, совершаются именно в это время.

Депутаты считают важным устранить неурегулированность данного вопроса, чтобы соблюдение религиозных традиций не противоречило закону.

Как отмечают авторы, принятие поправок, по их мнению, позволит учесть интересы верующих и избежать конфликтов.

Ранее уже сообщалось о планах разрешить проведение религиозных обрядов с возможным превышением установленного уровня шума в обозначенный период.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью