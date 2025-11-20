Можно ли будить Петербург колоколами по выходным: в ЗакСе обсудили право на громкие богослужения

В северной столице обсуждается предложение депутатов о внесении изменений в действующий закон, регулирующий порядок соблюдения тишины.
Обсуждаемый проект закона предусматривает возможность не распространять ограничение на шум в определённые часы в случае проведения религиозных ритуалов по выходным, сообщили в телеграм-канале законодательного органа.
Документ уже прошёл первое чтение в городском парламенте. В пояснительной записке отмечается, что сейчас действуют ограничения, запрещающие производить шумные действия с десяти вечера до восьми утра, но для религиозных мероприятий предусмотрены исключения.
Особого внимания требуют утренние часы выходных и праздничных дней, когда с восьми до двенадцати действует запрет на нарушение покоя.
Авторы инициативы указывают, что ряд обрядов и ритуалов различных религий, например, звон колоколов в христианской традиции, совершаются именно в это время.
Депутаты считают важным устранить неурегулированность данного вопроса, чтобы соблюдение религиозных традиций не противоречило закону.
Как отмечают авторы, принятие поправок, по их мнению, позволит учесть интересы верующих и избежать конфликтов.
Ранее уже сообщалось о планах разрешить проведение религиозных обрядов с возможным превышением установленного уровня шума в обозначенный период.