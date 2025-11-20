Новый год без связи: на «Горном институте» мобильный интернет могут не успеть подключить к праздникам

Работы по организации мобильного интернета на станции метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге могут затянуться, и станцию не подключат даже до конца текущего года.
На перегоне между «Спасской» и этой станцией пока отсутствует возможность пользоваться как сотовой связью, так и Wi‑Fi, сообщает «КП-Петербург».
К настоящему времени руководство метрополитена не указало точную дату запуска соответствующих сервисов.
Причина задержки связана с тем, что операторы ещё продолжают разработку необходимых схем для организации связи. Обычно монтаж сетей мобильной связи начинается после официального открытия станции, когда объект уже интегрирован в транспортную систему города.
После этого специалисты метрополитена обеспечивают операторам доступ к подземным инженерным сетям для размещения оборудования.
Представители подземки отметили:
— На сегодняшний день сложилась практика обеспечения станций метро мобильной связью, при которой операторы поочередно выступают застройщиком инфраструктуры и по окончании строительства обеспечивают доступ остальным операторам. Так пассажирам предоставляется полный комплекс услуг связи, — пояснили в подземке.
На «Горном институте» функции застройщика в части организации мобильной связи будет выполнять компания «МТС».