Новый год без связи: на «Горном институте» мобильный интернет могут не успеть подключить к праздникам

Новости по теме

Метр до смерти: сможет ли человек «увернуться» от поезда в метро, если упал на рельсы

Перейти

Задержка по плану: в Петербурге официально сдвигают сроки строительства метро

Перейти

«Стоило бы открыть то, что уже закрыли»: какие станции метро уходят на ремонт в петербургском метро в 2026 году

Перейти

«Скорее до Баку построят метро…»: почему метро в Петербурге — это вечная традиция несбывшихся планов

Перейти

«Я купил жилье в Петергофе, мне начинать требовать метро?»: исчезнувшая станция метро разделила петербуржцев

Перейти