Городовой / Город / Новый год без связи: на «Горном институте» мобильный интернет могут не успеть подключить к праздникам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся Город
Неожиданный список: что подорожало в петербургских магазинах Город
Самый закрытый город Ленобласти: как попасть за границу, не выезжая из России Город
С 22 ноября в двух районах Петербурга движение усложнится: какие улицы полностью закроют Город
Пенсионерам — передышка, петербуржцам — новая возможность: что изменится в 2025 году и почему об этом стоит знать заранее Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Новый год без связи: на «Горном институте» мобильный интернет могут не успеть подключить к праздникам

Опубликовано: 20 ноября 2025 03:00
Новый год без связи: на «Горном институте» мобильный интернет могут не успеть подключить к праздникам
Новый год без связи: на «Горном институте» мобильный интернет могут не успеть подключить к праздникам
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Между станциями «Спасская» и «Горный институт» по-прежнему отсутствует мобильный интернет и беспроводной доступ в сеть.

Работы по организации мобильного интернета на станции метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге могут затянуться, и станцию не подключат даже до конца текущего года.

На перегоне между «Спасской» и этой станцией пока отсутствует возможность пользоваться как сотовой связью, так и Wi‑Fi, сообщает «КП-Петербург».

К настоящему времени руководство метрополитена не указало точную дату запуска соответствующих сервисов.

Причина задержки связана с тем, что операторы ещё продолжают разработку необходимых схем для организации связи. Обычно монтаж сетей мобильной связи начинается после официального открытия станции, когда объект уже интегрирован в транспортную систему города.

После этого специалисты метрополитена обеспечивают операторам доступ к подземным инженерным сетям для размещения оборудования.

Представители подземки отметили:

— На сегодняшний день сложилась практика обеспечения станций метро мобильной связью, при которой операторы поочередно выступают застройщиком инфраструктуры и по окончании строительства обеспечивают доступ остальным операторам. Так пассажирам предоставляется полный комплекс услуг связи, — пояснили в подземке.

На «Горном институте» функции застройщика в части организации мобильной связи будет выполнять компания «МТС».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью