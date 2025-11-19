Городовой / Город / Савельев о ВСМ Москва — Петербург: кто из авиапассажиров пересядет на рельсы, а кто останется в небе
Савельев о ВСМ Москва — Петербург: кто из авиапассажиров пересядет на рельсы, а кто останется в небе

Опубликовано: 19 ноября 2025 11:32
Министр транспорта сообщил, что после запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом на неё могут пересесть до половины нынешних пассажиров авиарейсов.

В рамках форума «Транспорт России» вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что после начала работы высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом примерно половина нынешних авиапассажиров сможет перейти на поезд, передает издание РИА Новости.

Он отметил, что подобная тенденция уже наблюдалась, когда был запущен «Сапсан». Однако полностью спрос на авиарейсы между столицами сохраняется, несмотря на появление альтернативы.

Ранее Михаил Мишустин, руководитель правительства, поручил подготовить подробный план по запуску новой железнодорожной линии. Этот документ должен быть готов к наступлению зимы. Особое внимание в проекте уделено вопросам охраны природы вдоль маршрута.

Сообщается, что трасса высокоскоростной железной дороги будет проходить в обход территорий с особо ценными природными комплексами, чтобы не нарушить привычные пути миграции животных.

Дорога предусматривает 14 остановок на всём протяжении между двумя городами. Таким образом, приоритетом при строительстве станет как удобство пассажиров, так и сохранение природного баланса.

Автор:
Юлия Аликова
Город
