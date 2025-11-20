Тихая выгода: ЕКП оставила в кошельках петербуржцев почти 900 млн рублей

Обладатели Единой карты петербуржца, работающей на платформе платёжной системы «Мир», до конца года могут воспользоваться льготным тарифом при поездках на городском транспорте Санкт-Петербурга.
Сниженная стоимость доступна в автобусах, троллейбусах и трамваях мегаполиса. Размер скидки зависит от способа оплаты.
Те, кто выбирает платёж пластиковым вариантом карты, платят на 21 рубль меньше стандартного тарифа. При оплате через смартфон с загруженной ЕКП сумма скидки уже составляет 26 рублей.
В компании «Мир» отмечают, что интерес к использованию Единой карты для расчётов в общественном транспорте остаётся высоким. Суммарная экономия на билетах по акции уже превысила 900 миллионов рублей, если учитывать последние почти 11 месяцев.
«Такие результаты наглядно подтверждают, насколько наша акция оказалась востребована и реально помогает горожанам сокращать расходы на транспорт»,
— прокомментировала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.
