Тихая выгода: ЕКП оставила в кошельках петербуржцев почти 900 млн рублей

Опубликовано: 20 ноября 2025 02:30
При оплате проезда скидка предоставляется автоматически.

Обладатели Единой карты петербуржца, работающей на платформе платёжной системы «Мир», до конца года могут воспользоваться льготным тарифом при поездках на городском транспорте Санкт-Петербурга.

Сниженная стоимость доступна в автобусах, троллейбусах и трамваях мегаполиса. Размер скидки зависит от способа оплаты.

Те, кто выбирает платёж пластиковым вариантом карты, платят на 21 рубль меньше стандартного тарифа. При оплате через смартфон с загруженной ЕКП сумма скидки уже составляет 26 рублей.

В компании «Мир» отмечают, что интерес к использованию Единой карты для расчётов в общественном транспорте остаётся высоким. Суммарная экономия на билетах по акции уже превысила 900 миллионов рублей, если учитывать последние почти 11 месяцев.

«Такие результаты наглядно подтверждают, насколько наша акция оказалась востребована и реально помогает горожанам сокращать расходы на транспорт»,

— прокомментировала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему речной транспорт не выгоден Петербургу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
