Городовой / Город / «На тетради хватит»: в Ленобласти увеличили выплату на подготовку к школе до 7,5 тысячи рублей
Опубликовано: 19 ноября 2025 08:16
Многодетные семьи смогут получать ежегодное пособие на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет.

В Ленинградской области повысили ежегодную материальную помощь для многодетных семей, направленную на приобретение школьной одежды и принадлежностей.

Теперь эта сумма составляет 7,5 тысячи рублей на каждого ребёнка, сообщили в пресс-службе администрации региона.

До недавнего времени размер выплаты был на уровне 4564 рублей. Таким образом, поддержка выросла более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим размером.

Вице-губернатор Ленинградской области Александр Кялин, курирующий социальные вопросы, заявил:

«Мы понимаем, что сборы нескольких детей в школу — это особая статья расходов для родителей. Мы не только увеличили сумму выплаты, но и максимально упростили процедуру: всем, кто уже получил выплату в этом году, доплата поступит автоматически в размере 2 936 рублей на каждого ребёнка».

Право на такую выплату имеют все семьи с тремя и более детьми. Поддержка предоставляется один раз в год на каждого ребёнка до исполнения ему 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17 групп детей могут бесплатно отдохнуть в летних лагерях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
