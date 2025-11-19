«На тетради хватит»: в Ленобласти увеличили выплату на подготовку к школе до 7,5 тысячи рублей

В Ленинградской области повысили ежегодную материальную помощь для многодетных семей, направленную на приобретение школьной одежды и принадлежностей.
Теперь эта сумма составляет 7,5 тысячи рублей на каждого ребёнка, сообщили в пресс-службе администрации региона.
До недавнего времени размер выплаты был на уровне 4564 рублей. Таким образом, поддержка выросла более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим размером.
Вице-губернатор Ленинградской области Александр Кялин, курирующий социальные вопросы, заявил:
«Мы понимаем, что сборы нескольких детей в школу — это особая статья расходов для родителей. Мы не только увеличили сумму выплаты, но и максимально упростили процедуру: всем, кто уже получил выплату в этом году, доплата поступит автоматически в размере 2 936 рублей на каждого ребёнка».
Право на такую выплату имеют все семьи с тремя и более детьми. Поддержка предоставляется один раз в год на каждого ребёнка до исполнения ему 18 лет.
