Городовой / Город / Час настал: петербургские учёные завершили испытания отечественной энергетической установки
Час настал: петербургские учёные завершили испытания отечественной энергетической установки

Опубликовано: 20 ноября 2025 01:00
В акватории Волги испытали энергоустановку, установленную на опытном прогулочно-экскурсионном судне.

В Крыловском государственном научном центре сообщили об успешном завершении комплекса испытаний энергетической установки, созданной на базе универсального модуля с батареей топливных элементов, использующих протонообменную мембрану.

По словам представителей учреждения, эта разработка стала первой подобной продукцией отечественного производства, которая сочетает высокий показатель полезного действия, исключает вредные выбросы и способна подстраиваться под разные уровни потребления энергии.

Испытания энергетической системы проходили в составе экспериментального судна, предназначенного для прогулочных и экскурсионных маршрутов на Волге, в октябре 2025 года.

Во время навигационного сезона 2025 года специалисты смогли завершить весь необходимый объём заводских тестов для энергетической установки и самого судна.

Ранее появилась информация, что в другом научном институте — Университете ИТМО — специалисты создали лазер с синим свечением, имеющий рекордно малые размеры среди аналогов в своей области.

Такое устройство обещает значительный прогресс в области миниатюрной оптоэлектроники.

Юлия Аликова
