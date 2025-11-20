Час настал: петербургские учёные завершили испытания отечественной энергетической установки

В Крыловском государственном научном центре сообщили об успешном завершении комплекса испытаний энергетической установки, созданной на базе универсального модуля с батареей топливных элементов, использующих протонообменную мембрану.
По словам представителей учреждения, эта разработка стала первой подобной продукцией отечественного производства, которая сочетает высокий показатель полезного действия, исключает вредные выбросы и способна подстраиваться под разные уровни потребления энергии.
Испытания энергетической системы проходили в составе экспериментального судна, предназначенного для прогулочных и экскурсионных маршрутов на Волге, в октябре 2025 года.
Во время навигационного сезона 2025 года специалисты смогли завершить весь необходимый объём заводских тестов для энергетической установки и самого судна.
